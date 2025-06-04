私生子「春藥說」挨轟包庇呂秋遠 李怡貞不忍了怒反擊

呂秋遠（右）近期捲入私生子風波，孩子生母、律師林沄蓁2日在作家H直播現身回應。（資料照，本報合成）

〔記者林南谷／台北報導〕律師呂秋遠近期捲入私生子風波，稱遭女方設局更曬對話截圖澄清，孩子生母、律師林沄蓁2日在作家H直播現身回應，情緒激動淚喊：「我要站出來阻止他（指呂秋遠），繼續招搖撞騙！」雙方各執一詞，而律師李怡貞發文表達看法，卻遭作家H發文怒批「包庇爛人」，對此，李怡貞也有回應。

李怡貞看完直播點出林沄蓁控訴有很多不合常情的地方，不過身為母親的她，一想到對方獨自帶著孩子，便不忍多說什麼，「還是希望她和孩子能好好的，好好的把孩子帶大。」並點出關鍵：「男的製藥，女的吃藥，藥，總不會是好吃的，春藥清醒後也總是悔悟。而勉強來的關係才需要靠春藥。」​​​

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不料作家H怒回擊：「難怪陳沂討厭妳，可以包庇一個爛人到這種地步！這叫做律師！？真的是夠了！」並表示「我氣到血壓飆高，頭開始暈了⋯⋯」

對此，李怡貞發文回擊：「現在又是字母作家不明究理的亂瞎扯什麼包庇，疑似都跟生母有關，呂秋遠傳訊息給我也質疑生母是不是聯繫過我？好玩的事是，生母從來沒跟我聯繫過。我看起來像是呂秋遠他媽嗎？還是意圖想要把我跟呂秋遠送作堆嗎？？我已婚，謝謝。這個世界真有趣。」

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最後她更在留言處表示「亂七八糟的人還真他媽得多…我現在才發現原來他是沂粉，立刻封鎖，遠離任何負能量，」、「他就真的有病，我無話可多說」，強調「望周知，兩邊都很有問題，我一直以來立場就是這樣」。

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