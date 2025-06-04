晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

私生子「春藥說」挨轟包庇呂秋遠 李怡貞不忍了怒反擊

呂秋遠（右）近期捲入私生子風波，孩子生母、律師林沄蓁2日在作家H直播現身回應。（資料照，本報合成）呂秋遠（右）近期捲入私生子風波，孩子生母、律師林沄蓁2日在作家H直播現身回應。（資料照，本報合成）

〔記者林南谷／台北報導〕律師呂秋遠近期捲入私生子風波，稱遭女方設局更曬對話截圖澄清，孩子生母、律師林沄蓁2日在作家H直播現身回應，情緒激動淚喊：「我要站出來阻止他（指呂秋遠），繼續招搖撞騙！」雙方各執一詞，而律師李怡貞發文表達看法，卻遭作家H發文怒批「包庇爛人」，對此，李怡貞也有回應。

李怡貞看完直播點出林沄蓁控訴有很多不合常情的地方，不過身為母親的她，一想到對方獨自帶著孩子，便不忍多說什麼，「還是希望她和孩子能好好的，好好的把孩子帶大。」並點出關鍵：「男的製藥，女的吃藥，藥，總不會是好吃的，春藥清醒後也總是悔悟。而勉強來的關係才需要靠春藥。」​​​

相關新聞：呂秋遠跌落神壇 成也暖男，敗也暖男！

不料作家H怒回擊：「難怪陳沂討厭妳，可以包庇一個爛人到這種地步！這叫做律師！？真的是夠了！」並表示「我氣到血壓飆高，頭開始暈了⋯⋯」

對此，李怡貞發文回擊：「現在又是字母作家不明究理的亂瞎扯什麼包庇，疑似都跟生母有關，呂秋遠傳訊息給我也質疑生母是不是聯繫過我？好玩的事是，生母從來沒跟我聯繫過。我看起來像是呂秋遠他媽嗎？還是意圖想要把我跟呂秋遠送作堆嗎？？我已婚，謝謝。這個世界真有趣。」

相關新聞：作家H挺呂秋遠私生子生母 怒槓律師林智群

最後她更在留言處表示「亂七八糟的人還真他媽得多…我現在才發現原來他是沂粉，立刻封鎖，遠離任何負能量，」、「他就真的有病，我無話可多說」，強調「望周知，兩邊都很有問題，我一直以來立場就是這樣」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中