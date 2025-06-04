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金曲歌王人生首場歌唱賽「巨星」評審現身 竟是五月天貴人

林俊傑（左）難忘人生首場歌唱賽看到評審任賢齊的回憶。（翻攝自臉書）林俊傑（左）難忘人生首場歌唱賽看到評審任賢齊的回憶。（翻攝自臉書）

〔記者陳慧玲／台北報導〕任賢齊5月上旬曾在香港啟德主場館觀看五月天挑戰該新場館的演出，團員難忘他過去的幫忙提攜，稱他是貴人。5月底他再次出現該場館，這次是擔任金曲歌王「JJ」林俊傑的演唱會嘉賓，昨（3日）兩人合唱影片《心太軟》上線，JJ也分享一段小故事。

44歲的JJ即將在6月7、8日首度登上台北大巨蛋開唱，日前他在香港場先邀請任賢齊當嘉賓，合唱任賢齊經典曲《心太軟》。

任賢齊去看五月天香港演唱會，被視為貴人。（相信音樂提供）任賢齊去看五月天香港演唱會，被視為貴人。（相信音樂提供）

JJ談到：「15歲那年我參加了人生第一場歌唱比賽，任賢齊是當時的評審也是表演嘉賓，那是我第一次體會到螢幕上的巨星真實出現在眼前的奇妙感受，JJ20 FINAL LAP能夠邀請到小齊哥同台，唱的還是當年在比賽現場唱的《心太軟》，經典始終是經典，與在場的5萬人一起大合唱，意義深重、充滿溫暖！」

對於JJ的感性回憶，任賢齊也回應：「謝謝JJ，期待我們下一次的合作！巡演加油！」

JJ也難忘談到：「15歲那年第一次見到他的畫面，生平第一次參加歌唱比賽的我，仰望著當時是評審也是表演嘉賓的任賢齊，巨星風采簡直太強大了！」

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