水果攤阿嬤塞爛掉番茄 楊月娥繼續聊天有洋蔥

楊月娥常在臉書分享生活大小事。（翻攝自楊月娥臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕「你覺得我很好騙嗎？」電視主持人楊月娥3日在臉書發文，曬出和菜市場擺攤阿嬤同框，描述2人互動共乘。

楊月娥到屏東菜市場，表示喜歡跟阿嬤聊天，先問大家都休息，怎麼還出來賣蓮霧，阿嬤說要顧蓮霧，「雨下這麼大，要趕快採蓮霧，攤子上寫著3斤100元牌子，是嗑傷便宜賣，阿嬤幫我挑漂亮的，看起來瘀青瘀青的，就是非常輕甜的，呵！學到了。」

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後來楊月娥原本只想買點地瓜葉，回家打綠拿鐵喝，嬌小阿嬤ㄧ直自動加碼，地瓜葉、大陸妹、大黃瓜、紅蘿蔔、番茄，還加送楊月娥一堆蔥和蘿蔔乾說要給我炒蛋，接著說：「阿嬤一邊說著她的故事，腎臟不好，開刀後不理想，沒辦法跟人家去坐遊覽車。」

楊月娥最後說，眼看阿嬤不慎拿到一些爛掉的番茄，放進袋子裡，她仍繼續跟阿嬤聊天，「我不是好騙，而是心甘情願的多買一點，雨好大，做生意好辛苦；我媽以前也是這麼拚，阿嬤一定也有想呵護的人，這是台灣婦女獨有的精神。」

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