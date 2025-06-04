F4將合體？傳明年啟動巡演 Energy翻紅成催化劑

朱孝天（左起）、言承旭、吳建豪、周渝民當年組F4紅透半邊天。（翻攝自微博）

〔記者胡御柔／台北報導〕男團Energy強勢回歸歌壇，不僅掀起「16蹲」熱潮，近期更以全新作品入圍金曲獎「最佳演唱組合」獎項，人氣再攀高峰。如今另一組「回憶殺天團」也傳出好消息，曾以《流星花園》紅遍全亞洲的F4，有望於明年再度合體舉辦演唱會，消息一出立刻掀起粉絲熱議與期待。

《流星花園》是台灣經典偶像劇代表。（資料照，華視提供）

根據《鏡週刊》報導，雖然言承旭、周渝民、吳建豪、朱孝天四人分屬不同經紀公司，合體難度極高，但在相信音樂的積極溝通下，終於取得共識，確定展開演唱會計畫。不僅鎖定台灣與中國市場，更有望展開亞洲巡演，預估吸金上看數十億元。

請繼續往下閱讀...

據悉，F4願意再度攜手的最大推力，來自Energy成功翻紅的激勵效應，同樣出自相信音樂的操作模式，也讓F4重燃合體信心。

吳建豪（左起）、言承旭、周渝民、朱孝天當初因演出《流星花園》爆紅。（翻攝自網路）

F4於2009年解散，當時曾傳出團內存在心結，之後四人各自發展。言承旭持續接演戲劇、偶爾參與中國綜藝；吳建豪則深耕中國市場，以綜藝和商演為主；朱孝天轉戰直播帶貨領域；周渝民則是忙於《我們與惡的距離2》的宣傳。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法