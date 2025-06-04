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娛樂 最新消息

黃子佼21受害女遭酸「為錢和解」！吹哨者淚掀瘡疤火大開腔

黃子佼（圖）已與21名受害者火速達成和解。（資料照，記者胡舜翔攝）黃子佼（圖）已與21名受害者火速達成和解。（資料照，記者胡舜翔攝）

〔記者邱奕欽／台北報導〕黃子佼2023年捲入MeToo風波後，又因手握大量未成年性剝削影像，遭檢方依《兒童及少年性剝削防制條例》起訴，身為「創意私房」高級會員的他難辭其咎，卻已火速與21名被害人達成調解，引來部分網友質疑受害者「為何選擇和解」。對此，吹哨者Zofia挺身呼籲外界，不要責怪選擇和解的女孩，「她們願意站出來，已經非常非常勇敢了！」

Zofia語重心長表示，當看到受害者遭質疑為了賠償而和解而深感心痛，「她們願意站出來，已經非常非常勇敢了！」她回憶自己也曾因「未提告選擇和解」而遭批評，甚至被攻擊說是「為了錢」。Zofia澄清，自己當初並未收取任何賠償金，也未正式對黃子佼提告，唯一的行動是簽署具結書，在檢察官面前保證自己發文內容屬實。

為此，Zofia再進一步解釋，這僅是將事件經過再講一遍、在檢察官面前敘述，不過這對她而言就已經是極大的折磨，「我在檢察官前淚流不止，覺得很痛苦！」她更直言，影片中的女孩多數年紀比她小，想像她們若必須多次往返地檢署，反覆重述傷痛，對身心都是二度傷害，「她們選擇和解，是想讓這件事好好落幕，不應再被檢討。」

針對耳聞「受害者為賠償金而和解」等酸言酸語，Zofia則吐實當初不拿賠償的2個主因，「我就是不想拿他的錢，他當初來談和解的時候說要賠償，金額的部分我連問都沒問」、「以『網紅』這敏感的身份曝光這件事，已經被說蹭流量想紅，我都不敢想像拿賠償會被罵成什麼樣子。」她認為受害者拿賠償很合理，火大回擊酸民別再說「受害者就是要錢」。

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