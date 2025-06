影帝猛酸吹牛老爹骯髒混帳！追求財富竟變追求「嬰兒油」

傑米福克斯(左)猛酸面臨五項重罪指控的吹牛老爹。(Netflix提供、美聯社)

〔記者許世穎/綜合報導〕影帝傑米福克斯日前在為Netflix喜劇特別節目《傑米福克斯:話當時》展開艾美獎宣傳活動時,語帶譏諷地談到最近身陷包括有組織犯罪、性交易、運送人口進行賣淫等五項重罪指控的吹牛老爹,甚至猛酸他是「骯髒的混帳」。

傑米當時對觀眾說:「吹牛老爹真的瘋了,是吧?我不知道他會不會進監獄,但他真的是個骯髒的混帳,是不是?特別是對我們來說。」他笑言白人可能覺得「這很酷」,但對黑人來說像是英雄跌落神壇。

談到這場審判對吹牛老爹聲望的重創,傑米補充:「在場的黑人們,你們知道這對我們有多痛。因為吹牛老爹以前是『一切都為了班傑明』,那是我們整個文化的象徵。結果現在變成了『一切都為了嬰兒油』!」(詳見註解)

這並非傑米近期首次提到吹牛老爹,早在2023年他因突發健康危機住院時,網路上就流傳著吹牛老爹意圖謀害他的陰謀論,不過關於這點傑米已在受訪時否認相關傳聞。當時他笑說:「我看到有人說什麼『吹牛老爹想殺我』,不,他沒有想殺我。當他們說我是一個複製人時,我真的傻眼了。我當時還躺在病床上,心想:『這些狗xx的居然想複製我?』」《傑米福克斯:話當時》已於Netflix上線。

註解:

「一切都為了班傑明」,班傑明指的是美國百元鈔,這句話最早流行於嘻哈文化,尤其吹牛老爹於1997年發行單曲《It’s All About the Benjamins》(一切都為了班傑明)反映出當時黑人社群與嘻哈圈對金錢、成功與奮鬥的現實態度,在貧困與社會不公中,賺到錢就成了生存與尊嚴的象徵。傑米的意思可引伸為「那曾代表黑人族群追求財富與成功的夢想」。

「一切都為了嬰兒油」,嬰兒油等於在嘲笑吹牛老爹被爆出的各種誇張的性愛派對傳聞,「嬰兒油」象徵著過度肉慾、變態或「骯髒」的性趣。

所以傑米說吹牛老爹「從『一切都為了班傑明』變成『一切都為了嬰兒油』」也諷刺吹牛老爹過去打造的「華麗派對、性感奢華」人設,如今全變質為「骯髒的掩飾」。

