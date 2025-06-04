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影帝猛酸吹牛老爹骯髒混帳！追求財富竟變追求「嬰兒油」

傑米福克斯（左）猛酸面臨五項重罪指控的吹牛老爹。（Netflix提供、美聯社）傑米福克斯（左）猛酸面臨五項重罪指控的吹牛老爹。（Netflix提供、美聯社）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影帝傑米福克斯日前在為Netflix喜劇特別節目《傑米福克斯：話當時》展開艾美獎宣傳活動時，語帶譏諷地談到最近身陷包括有組織犯罪、性交易、運送人口進行賣淫等五項重罪指控的吹牛老爹，甚至猛酸他是「骯髒的混帳」。

傑米當時對觀眾說：「吹牛老爹真的瘋了，是吧？我不知道他會不會進監獄，但他真的是個骯髒的混帳，是不是？特別是對我們來說。」他笑言白人可能覺得「這很酷」，但對黑人來說像是英雄跌落神壇。

談到這場審判對吹牛老爹聲望的重創，傑米補充：「在場的黑人們，你們知道這對我們有多痛。因為吹牛老爹以前是『一切都為了班傑明，那是我們整個文化的象徵。結果現在變成了『一切都為了嬰兒油』！」（詳見註解）

這並非傑米近期首次提到吹牛老爹，早在2023年他因突發健康危機住院時，網路上就流傳著吹牛老爹意圖謀害他的陰謀論，不過關於這點傑米已在受訪時否認相關傳聞。當時他笑說：「我看到有人說什麼『吹牛老爹想殺我』，不，他沒有想殺我。當他們說我是一個複製人時，我真的傻眼了。我當時還躺在病床上，心想：『這些狗xx的居然想複製我？』」《傑米福克斯：話當時》已於Netflix上線。

註解：

「一切都為了班傑明」，班傑明指的是美國百元鈔，這句話最早流行於嘻哈文化，尤其吹牛老爹於1997年發行單曲《It’s All About the Benjamins》（一切都為了班傑明）反映出當時黑人社群與嘻哈圈對金錢、成功與奮鬥的現實態度，在貧困與社會不公中，賺到錢就成了生存與尊嚴的象徵。傑米的意思可引伸為「那曾代表黑人族群追求財富與成功的夢想」。

「一切都為了嬰兒油」，嬰兒油等於在嘲笑吹牛老爹被爆出的各種誇張的性愛派對傳聞，「嬰兒油」象徵著過度肉慾、變態或「骯髒」的性趣。

所以傑米說吹牛老爹「從『一切都為了班傑明』變成『一切都為了嬰兒油』」也諷刺吹牛老爹過去打造的「華麗派對、性感奢華」人設，如今全變質為「骯髒的掩飾」。

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