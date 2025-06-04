花邊教主告導演案意外轉折！撤兩指控被疑因「醫療紀錄不給看」

布蕾克萊芙莉（右）和賈斯汀巴爾多尼因合作《到我們為止》擦出「怒」火。（資料照，索尼影業提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕好萊塢「花邊教主」布蕾克萊芙莉和合作電影《到我們為止》的導演兼主角之一的賈斯汀巴爾多尼撕破臉互告，案情有了意外轉折，布蕾克正試圖撤回對巴爾多尼所提出的「蓄意造成情緒困擾」與「過失造成情緒困擾」兩項指控。

此舉發生在巴爾多尼的法律團隊要求取得布蕾克的醫療紀錄，以便為他辯護，反駁她聲稱遭受「嚴重的情緒困擾與痛苦、羞辱、尷尬、貶低、挫折與精神折磨」的說法。而布蕾克擬撤回指控的動向，週一（2日）在巴爾多尼律師團提交給法院的文件中曝光，他們同時要求法官強制布蕾克簽署HIPAA授權書（根據美國《健康保險可攜與責任法》所制定的一種書面同意文件，用來授權他人合法取得個人的醫療資訊），以便取得治療筆記與其他相關資訊。

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文件中寫道：「萊芙莉的律師最近以書面通知我們，表示她將撤回對情緒困擾的指控，但卻拒絕我們合理要求她以『有損撤回』（with prejudice）方式終結訴訟，換句話說，萊芙莉一方面拒絕揭露有助駁斥她曾經受情緒困擾，或是駁斥是由被告造成的資料與文件；另一方面卻保留日後在本案或其他法院、於證據揭露期結束後，重新提出這些指控的權利。」

布蕾克的律師對此回應，稱這份文件只是「一場公關操作」，並強調他們只是「簡化並聚焦案件」，「巴爾多尼與其製作公司採取報復性反訴的策略，使他們面臨依加州法律可主張的更大額損害賠償風險，讓萊芙莉原本某些指控已無必要。她仍然主張自己遭受情緒困擾，並將其作為包括性騷擾與報復等多項指控的一部分，並在所有指控中主張巨額補償性損害賠償。」

對此巴爾多尼的律師拒絕評論，而法院接下來將裁定是否強制布蕾克交出她試圖避免的心理健康資料，或是讓這兩項情緒困擾的指控以有損或無損方式撤回。通常在涉及身心傷害的案件中，辯方有權取得原告的醫療紀錄，以釐清所主張的傷害根源與程度。而比較罕見的情況是，原告在過程中途放棄此類指控，因為訴訟初期即清楚需交出醫療紀錄是無可避免的程序。

兩人之間的紛擾不斷延伸，目前已涉及6起相關訴訟，進展迅速登上法院紀錄。巴爾多尼也正在和其前公關史蒂芬妮瓊斯互告，後者被指控洩漏導致本案爆發的簡訊記錄。

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