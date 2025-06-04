晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黑寡婦偕《侏羅紀世界：重生》霸氣登台 宣告兒時夢想成真

思嘉喬安森（中）出席《侏羅紀世界：重生》墨西哥CCXP 動漫展活動，向粉絲揮手致意。（UIP提供）思嘉喬安森（中）出席《侏羅紀世界：重生》墨西哥CCXP 動漫展活動，向粉絲揮手致意。（UIP提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影史賣座系列全新篇章《侏羅紀世界：重生》日前在墨西哥CCXP 動漫展活動進行宣傳，導演蓋瑞斯愛德華率領主要演員「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）、馬赫夏拉阿里、喬納森貝利、魯柏佛蘭德、馬奴賈西亞魯爾福一同出席，思嘉再度表達自己對《侏羅紀》系列的熱愛，直說能站在舞台上簡直是兒時夢想成真。

思嘉喬安森搭著《侏羅紀世界：重生》的車子現身墨西哥CCXP 動漫展活動。（UIP提供）思嘉喬安森搭著《侏羅紀世界：重生》的車子現身墨西哥CCXP 動漫展活動。（UIP提供）

思嘉當天搭車霸氣登台，她回憶第一次看首集《侏羅紀公園》大概是9歲或10歲，「我當時是在電影院看的，當然，在那之前我應該也看過其他電影，但我完全不記得了，唯一記得看過的電影就是《侏羅紀公園》！」她說兒時房裡甚至有一個《侏羅紀公園》的帳篷，「我想，當我睡在那個帳篷裡時，我應該就在夢想有一天能站上像這樣的舞台，和大家一起分享《侏羅紀》的世界。」

思嘉喬安森形容能夠演出《侏羅紀世界：重生》圓了兒時的夢想。（UIP提供）思嘉喬安森形容能夠演出《侏羅紀世界：重生》圓了兒時的夢想。（UIP提供）

此次思嘉在《侏羅紀世界：重生》飾演一名高竿的臥底行動專家「佐拉」，受聘率領一支精英團隊執行一項最高機密任務，目標是從世上體積最巨大的3隻恐龍身上取得遺傳物質。然而當佐拉和她率領的隊員遇到一個正在從事水上探險，卻遇到掠奪性水生恐龍攻擊而翻船的平民家庭之後，他們全都被困在一座小島上。而他們也在那裡發現一個隱藏了數十年，既驚人又邪惡的秘密。

導演蓋瑞斯愛德華（左二起）、思嘉喬安森、馬赫夏拉阿里、喬納森貝利、魯柏佛蘭德、馬奴賈西亞魯爾福一同出席《侏羅紀世界：重生》墨西哥CCXP 動漫展活動。（UIP提供）導演蓋瑞斯愛德華（左二起）、思嘉喬安森、馬赫夏拉阿里、喬納森貝利、魯柏佛蘭德、馬奴賈西亞魯爾福一同出席《侏羅紀世界：重生》墨西哥CCXP 動漫展活動。（UIP提供）

提到片名中的「重生」，思嘉直說令人聯想到這個經典系列的起源，「我們真的回到了最初的出發點，想像一下置身於侏羅紀小島會是怎樣的感受。」更強調電影除了驚險刺激，同時也是一個關於「生存」的故事。《侏羅紀世界：重生》將於7月2日在台上映。

《侏羅紀世界：重生》傳奇篇花絮：

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中