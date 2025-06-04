黑寡婦偕《侏羅紀世界：重生》霸氣登台 宣告兒時夢想成真

思嘉喬安森（中）出席《侏羅紀世界：重生》墨西哥CCXP 動漫展活動，向粉絲揮手致意。（UIP提供）

王靖惟／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影史賣座系列全新篇章《侏羅紀世界：重生》日前在墨西哥CCXP 動漫展活動進行宣傳，導演蓋瑞斯愛德華率領主要演員「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）、馬赫夏拉阿里、喬納森貝利、魯柏佛蘭德、馬奴賈西亞魯爾福一同出席，思嘉再度表達自己對《侏羅紀》系列的熱愛，直說能站在舞台上簡直是兒時夢想成真。

思嘉喬安森搭著《侏羅紀世界：重生》的車子現身墨西哥CCXP 動漫展活動。（UIP提供）

思嘉當天搭車霸氣登台，她回憶第一次看首集《侏羅紀公園》大概是9歲或10歲，「我當時是在電影院看的，當然，在那之前我應該也看過其他電影，但我完全不記得了，唯一記得看過的電影就是《侏羅紀公園》！」她說兒時房裡甚至有一個《侏羅紀公園》的帳篷，「我想，當我睡在那個帳篷裡時，我應該就在夢想有一天能站上像這樣的舞台，和大家一起分享《侏羅紀》的世界。」

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思嘉喬安森形容能夠演出《侏羅紀世界：重生》圓了兒時的夢想。（UIP提供）

此次思嘉在《侏羅紀世界：重生》飾演一名高竿的臥底行動專家「佐拉」，受聘率領一支精英團隊執行一項最高機密任務，目標是從世上體積最巨大的3隻恐龍身上取得遺傳物質。然而當佐拉和她率領的隊員遇到一個正在從事水上探險，卻遇到掠奪性水生恐龍攻擊而翻船的平民家庭之後，他們全都被困在一座小島上。而他們也在那裡發現一個隱藏了數十年，既驚人又邪惡的秘密。

導演蓋瑞斯愛德華（左二起）、思嘉喬安森、馬赫夏拉阿里、喬納森貝利、魯柏佛蘭德、馬奴賈西亞魯爾福一同出席《侏羅紀世界：重生》墨西哥CCXP 動漫展活動。（UIP提供）

提到片名中的「重生」，思嘉直說令人聯想到這個經典系列的起源，「我們真的回到了最初的出發點，想像一下置身於侏羅紀小島會是怎樣的感受。」更強調電影除了驚險刺激，同時也是一個關於「生存」的故事。《侏羅紀世界：重生》將於7月2日在台上映。

《侏羅紀世界：重生》傳奇篇花絮：





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