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娛樂 最新消息

《黑澀會》女星離台！進軍美國「開公司當CEO」驚人現況曝光

〔記者邱奕欽／台北報導〕陳米薇（Mia）自《我愛黑澀會》發跡後出道，近年轉戰幕後表現亮眼，2018年創立影視公司，事業版圖橫跨兩岸，不僅經營健身副業展現斜槓實力，去年赴美進修1年期間更開了社群媒體公司當上CEO。

陳米薇赴美深造期間與友人合夥開了一間社群媒體公司。（組合照，翻攝自IG）陳米薇赴美深造期間與友人合夥開了一間社群媒體公司。（組合照，翻攝自IG）

陳米薇近日做客節目《作家H下鄉》時，透露自己赴美期間與影視圈夥伴共創一家社群媒體公司，白天上課、寫功課，晚上拍片、剪片、審片樣樣來，忙得幾乎沒時間睡覺。由於合夥人來自美國，溝通時常有語言與文化落差，讓她直言「成本其實很高！」且行程一樣被塞滿，甚至比在台灣還累，直到週末才有機會與朋友聚會放鬆。

除了分享海外創業甘苦談，陳米薇也談到近年在中國拍戲的經歷，坦言「進組」後能明顯感受到工作節奏緊湊且分工明確。不過，語言與口音成了挑戰，她笑說：「台詞要根據不同對象的口音調整。」當主持人作家H驚訝不是都有後期配音？她無奈表示，「我咖還不夠」，很多事仍得親力親為，令人佩服她的敬業態度。

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