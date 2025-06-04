《侏羅紀世界：重生》稻田藝術就在台灣！歷時5個月耕耘壯觀呈現

《侏羅紀世界：重生》在苗栗打造全台最大主題稻田藝術。（UIP提供）

〔記者許世穎／台北報導〕影史賣座的《侏羅紀》系列推出全新篇章《侏羅紀世界：重生》，發行該片的環球影業首度跨界合作，攜手苗栗苑裡農會打造全台最大“侏羅紀世界：重生”主題稻田藝術。這片位於苗栗縣苑裡鎮的稻田占地2700平方公尺，結合超過3萬5千株的稻秧與經典恐龍圖騰，邀影迷一同打卡朝聖。

該計畫歷時5個月的規劃與耕耘，從1月開始籌劃、2月整地、3月播種，最終在5月完整呈現壯觀畫面，主視覺包含《侏羅紀世界：重生》的經典LOGO與大型恐龍圖案，展現農業與電影創意融合的成果。活動自即日起至7月13日止，現場設有觀景平台（地址：苗栗縣苑裡鎮彎麗路99號），邀請全台影迷一同親臨現場，居高臨下欣賞稻田藝術的壯麗風貌。

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思嘉喬安森領銜主演全新《侏羅紀世界：重生》，在片中展現精彩動作場面。（UIP提供）

《侏羅紀世界：重生》時間設定在《侏羅紀世界》三部曲結束3年後，由「黑寡婦」思嘉喬安森（史嘉蕾喬韓森）領銜主演，聯合喬納森貝利、馬赫夏拉阿里、魯柏佛蘭德與馬奴賈西亞魯爾福共同演出。

故事描述一支團隊為了取得來自陸地、海洋與天空三大巨獸的DNA樣本，展開一場與時間賽跑的任務。電影由《俠盜一號》導演蓋瑞斯愛德華執導，首集《侏羅紀公園》編劇大衛柯普回歸執筆，將帶來全新視覺震撼與冒險體驗。《侏羅紀世界：重生》於7月2日在台上映。

《侏羅紀世界：重生》稻田藝術影片：

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