Netflix新劇女主角有台灣血統！曾和BLACKPINK Lisa試鏡YG

葉芷妤為宣傳《瘋狂獨角獸》接受台灣媒體訪問，皆以流利中文回應，與記者溝通沒問題。（Netflix提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕Netflix泰劇《瘋狂獨角獸》最近引起台灣網友討論，尤其是劇中飾演曉雨的女演員葉芷妤，中文流利的不得了，且是台灣口音，掀起熱議。原來她是台泰混血，且從小就愛看台灣偶像劇。

葉芷妤1999年出生，是台泰混血兒，上面有兩個姊姊，在泰國曼谷出生成長、求學。葉芷妤透露，自己從小就會和爸爸說中文，接受台灣媒體訪問時，也大方分享：「小時候特別喜歡《流星花園》、《終極一班》、《下一站幸福》，最近在飛機上看了《春春18×2 通往有你的旅程》，哭得很慘。」

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葉芷妤在IG分享返回台灣的照片。（翻攝自IG）

葉芷妤從小就很喜歡Kpop，一度想要到韓國當練習生，還參加YG、JYP的試鏡，但都未獲得青睞，那一年唯一通過YG試鏡的只有BLACKPINK的Lisa。2015年，葉芷妤參加了《為愛所困2》的試鏡，才終於展開與演藝圈之間的緣分，接下來演出多部戲劇，後來更實現女團夢想，成為SIZZY的成員，只是團體在去年解散。如今透過《瘋狂獨角獸》圈粉不少，未來可期。

Netflix泰劇《瘋狂獨角獸》的女主角曉雨，是為台泰混血兒。（Netflix提供）

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