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李榮浩沒在怕！楊丞琳生日「敏感撞六四」 台灣被噤聲、中國炸祝福

〔記者邱奕欽／台北報導〕楊丞琳今（4日）喜迎41歲生日，丈夫李榮浩於凌晨時分準時「搶頭香」，在中國慣用的微博獻上生日祝福，並釋出一張卡通風格的夫妻合影，隨即湧進千名網民隨聲附和祝福，反而台灣人慣用的臉書、IG就相對安靜。

楊丞琳（左）生日敏感撞上六四事件，李榮浩連續11年無畏無懼準時獻上祝福。（翻攝自IG）楊丞琳（左）生日敏感撞上六四事件，李榮浩連續11年無畏無懼準時獻上祝福。（翻攝自IG）

楊丞琳今迎來41歲生日，正好也為中國天安門事件屆滿36年，更是中共的「禁忌日」頗為敏感，由於她去年轉發中共官媒「台灣必將回歸祖國」文宣表態支持統一，引爆台灣網友反彈情緒，紛紛湧入她的臉書、IG火大開轟，她因此開啟回覆限制，導致留言數謬謬無幾，不過仍可見少數幾則刻意寫下「6/4日生日快樂」等留言。

反觀中國，楊丞琳的微博於凌晨12時一到，便立刻湧入千名中國網民給予祝福，丈夫李榮浩也連續11年無畏懼在6月4日的第一時間發文，標籤祝福老婆生日快樂，同時更感性告白「是太太，也是最好的朋友。」隨文還附上夫妻倆的卡通版合影，相當甜蜜。

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