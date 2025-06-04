晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

賀瓏《夜夜秀》邀探討「多人運動」 羅志祥被當場逼問回應了

賀瓏當面邀請小豬上節目討論「多人運動」。（翻攝自IG）賀瓏當面邀請小豬上節目討論「多人運動」。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／台北報導〕賀瓏主持的《賀瓏夜夜秀》正在籌備第三季，之前他多次公開喊話，最想邀約「小豬」羅志祥上節目討論「多人運動」，沒想到他真的遇到了小豬，也當面提出邀請，小豬的回應讓網友笑翻。

賀瓏昨天曬出與小豬的合照，開心表示：「跟關心《賀瓏夜夜秀》的各位報告一下，我剛剛當面邀請小豬，他『目前看起來』還是拒絕我了唷。」但仍不忘幫小豬宣傳新電影《我的網紅女兒》，且為了強調自己的決心，賀瓏還在IG限時動態再次向小豬喊話，「我會繼續努力的！」

相關新聞：扛過政治炎上！賀瓏曝《夜夜秀》「轉虧為盈」 突點名羅志祥吐內情

雖然被小豬拒絕，賀瓏喊話仍要繼續努力下去。（翻攝自微博）雖然被小豬拒絕，賀瓏喊話仍要繼續努力下去。（翻攝自微博）

過去賀瓏三不五時就會隔空Cue小豬參加《賀瓏夜夜秀》，可惜第2季都結束了，小豬仍然未點頭答應。賀瓏曾坦承邀約小豬是件困難的事，「我抱著錢找他他也不來。」還說一直以為小豬會翻臉，但是他都沒有，那就看能不能「盧」到他答應。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中