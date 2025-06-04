賀瓏《夜夜秀》邀探討「多人運動」 羅志祥被當場逼問回應了

賀瓏當面邀請小豬上節目討論「多人運動」。（翻攝自IG）

〔記者張釔泠／台北報導〕賀瓏主持的《賀瓏夜夜秀》正在籌備第三季，之前他多次公開喊話，最想邀約「小豬」羅志祥上節目討論「多人運動」，沒想到他真的遇到了小豬，也當面提出邀請，小豬的回應讓網友笑翻。

賀瓏昨天曬出與小豬的合照，開心表示：「跟關心《賀瓏夜夜秀》的各位報告一下，我剛剛當面邀請小豬，他『目前看起來』還是拒絕我了唷。」但仍不忘幫小豬宣傳新電影《我的網紅女兒》，且為了強調自己的決心，賀瓏還在IG限時動態再次向小豬喊話，「我會繼續努力的！」

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雖然被小豬拒絕，賀瓏喊話仍要繼續努力下去。（翻攝自微博）

過去賀瓏三不五時就會隔空Cue小豬參加《賀瓏夜夜秀》，可惜第2季都結束了，小豬仍然未點頭答應。賀瓏曾坦承邀約小豬是件困難的事，「我抱著錢找他他也不來。」還說一直以為小豬會翻臉，但是他都沒有，那就看能不能「盧」到他答應。

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