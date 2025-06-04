長嶋茂雄3.5億遺產怎分？兄妹不合爆內鬥 長男竟10年沒見爸

長嶋茂雄一家不和睦，對長男一茂來說，似乎不是及格的父親。（達志影像）

王靖惟／核稿編輯

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本傳奇球星長嶋茂雄過世，身為藝人的長男一茂與妹妹三奈罕見同框，一同處理父親後事，只是外界好奇的是，長嶋家感情不和睦已經不是秘密，接下來長嶋茂雄高達17億日圓（約台幣3.5億元）的遺產該如何分配，恐怕將是日本社會關注的焦點。

長嶋茂雄育有兩男兩女，不過此次長嶋茂雄的葬禮，喪主不是長男一茂，而是由小女兒三奈負責，網友也直呼不意外，據悉在長嶋茂雄晚年住院時，都是三奈在照顧爸爸。

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相較之下，長嶋一茂與父親關係不好，他多次透露家庭不睦，2015年出庭時表示：「原本長嶋家就很分裂，媽媽在世時，一家六口從來沒有一起旅行過，全家一起吃頓飯也沒有過。」一茂在2022年透露，其實跟父親已經超過10年沒有見面，2021年還希望能夠與從「長嶋」這個名字解放，甚至多次在訪問中表示，放棄繼承父親的遺產，似乎想要與長嶋一家撇清關係。

《週刊女性》報導，長男一茂與次女三奈關係緊張，據傳在2008年，原本「長嶋茂雄」肖像、商標權都由三奈擔任社長的「Office N」管理，結果到了商標權到期的時間，一茂的個人事務所搶先註冊，此舉惹怒了三奈。隔年長嶋一茂又被報導，有意販售父親的紀念品以及母親亞希子的遺物給博物館，讓兄妹倆關係惡化。

日媒《smart-flash》在2019年4月曾經報導，長嶋茂雄的資產大概為17億日圓，其中位在田園調布的豪宅價值約6億3600萬日圓。

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