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百合太香了！泰版人間香奈兒來台倒數 竟是法律系學霸

泰國人氣女星Becky因為GL劇而走紅。（《Marie Claire Taiwan》提供）泰國人氣女星Becky因為GL劇而走紅。（《Marie Claire Taiwan》提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕泰國女星Becky以GL劇（百合劇）《粉紅理論》走紅，她是香奈兒的品牌代言人，更受邀為台灣時尚雜誌拍攝封面，要傳遞溫柔力量。

英泰混血的Becky是法律系的高材生，她從法律系跨足演藝圈，跨度之大令人好奇。至於是什麼讓她決定成為藝人？她說：「其實小時候最大的夢想是成為一名歌手。後來有機會參加試鏡，開始接觸到演員工作。演員是一個充滿挑戰的行業，我總是帶著超越百分百的努力去面對每一份工作，希望每個成果都是最好的。」

Becky的代表作《粉紅理論》是泰國首部以GL為題材的主流電視劇，而她出道5年作品風格多變，從青春校園、詼諧喜劇到恐怖驚悚，總能全力以赴。

Becky在曼谷拍攝時尚雜誌。（《Marie Claire Taiwan》提供）Becky在曼谷拍攝時尚雜誌。（《Marie Claire Taiwan》提供）

對此她謙虛說：「因為泰文不是我的母語，所以拿到劇本後，我都得反覆閱讀，去貼近角色的心境與環境。如果角色活潑，我就喚出外向性格；如果角色需要強勢，我會努力呈現那樣的氣場，讓角色變得真實。」

至於未來最想挑戰的角色，Becky回答道：「最想挑戰動作戲，因為可以用全身的肢體語言去展現角色，能夠成為武打女星，可能是我現在最想達成的目標。不管是哪一種角色，都必須經過不斷地練習才能呈現在大家面前。經歷不同角色的生命歷程，演員才能不斷成長。」

熱愛音樂的Becky被問到是否要出個人專輯？她則是笑著澄清：「目前還是專注在演員發展上，如果有完整的作品可以發表，我會第一時間與大家分享。」

Becky將在台北舉辦見面會，《粉》劇的另一位 CP 演員 Freen 也將同行，這是她們時隔兩年再度來到台北。而票券開賣即秒殺， Becky興奮向粉絲喊話：「我很快就會在6月底到台北與大家見面！」

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