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反共網紅八炯突現身天安門比1手勢 結局反轉嚇壞網友

八炯po出自己和天安門合照，引發熱議。（翻攝自Threads）八炯po出自己和天安門合照，引發熱議。（翻攝自Threads）

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕反共網紅八炯近日爆料館長早已在中國浙江義烏經營跨境電商，引發網路熱議。讓人更意外的是，八炯近日竟在社群平台曬出一張與「天安門」的合影，並寫下「到此一遊，天安門」，讓不少網友大吃一驚，紛紛擔心他的安危。不過，他隨後在 IG 解釋，這其實是在某處與天安門的微縮模型合照，並非真的前往中國拍攝。

由於八炯過去曾多次發表批評中國的言論，甚至因此引來中國當局關注，日前中國國台辦還曾以「宵小之輩」形容他，並表示將對其「終身追責」。因此當八炯曬出與天安門的合照時，也引發台灣網友一陣緊張。

仔細觀察照片，他站在「天安門」前比出 V 手勢，手勢巧妙地遮住天安門上部分字樣，畫面只剩下「中華民國萬歲」。他也在貼文中寫道：「到此一遊，天安門。」

貼文曝光後，不少網友驚呼：「有必要冒險去嗎？」「真的假的！太危險了吧！」也有人質疑照片真實性：「P 的吧？我不相信是真的，因為只要下飛機馬上就會被捕。」後來證實這張照片確實是與模型合照而非真實場景，總算讓大家鬆了一口氣。

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