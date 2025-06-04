嫁韓國歐巴9年！天心曝「異國婚維持」：老公會頂嘴

陳庭妮（左）在《慶祝》中與天心暢聊。（寬想國際娛樂提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕陳庭妮、天心演出的電視電影《慶祝》改編自精神科醫師鄧惠文經典作品《婚內失戀》系列，聚焦三段不同的婚姻狀態，她們日前和粉絲搶先觀影，天心認為關係中的每個階段都需要用心經營，她和韓籍攝影師老公結婚近9年，坦言自己是「有什麼不爽就會說出口」的人，但也叮嚀另一半：「你一定都不要忍我，忍就是不舒服、心裡過不去！」

她認為溝通就是日常的積累，即使老公話不多，如今也會頂嘴但從不失言，兩人靠著「講清楚說明白」的模式維繫婚姻生活，也讓兩人維持甜蜜。

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陳庭妮也感慨：「因為人與人相處本來就辛苦，要顧及的面向太多。溝通真的很重要，才不會讓彼此在關係中迷失，言語也才不會變成傷人的武器。」她也自認還是步入婚姻不久的「婚姻小白」，「很多事情現在目前都還正在且走且看學習當中，這些都是人生的養分吧！」

導演秦鼎昌（左起）、陳庭妮、天心、精神科醫師鄧惠文出席《慶祝》劇迷搶先看。（寬想國際娛樂提供）

若要用一句話形容《慶祝》，天心坦言：「那就是即使多麼迷惘、黑暗、失敗，也不要放棄對未來的期待，不要放棄對人性的希望。」她也自曝曾因感情而對自己「擺爛」，當時一蹶不振，後來被一位閨蜜點醒才終於回歸正常生活，但她終究學會轉念：「躺平一下又怎麼了？重要的是，想不到的那一刻，我們還能讓自己振作起來！」

陳庭妮回憶起與天心一場「蛋糕深夜談心戲」，她說：「那是一場兩個迷惘的女生，互相訴苦又扶持的場景。拍攝現場不需要多說話，只是一個眼神，就知道『嗯，有人懂你』，那感覺非常珍貴。」特別的是，她們倆私下就認識，因此對戲格外放鬆自在，陳庭妮也在拍攝時直接感受到《慶祝》想傳達的「閨密式療癒」，女性閨密之間的理解與支持是最有力量的安慰。

婚內失戀系列電視電影《慶祝》將於6月14日三立都會台、6月20日東森綜合台、6月27日LINE TV陸續上架播出。

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