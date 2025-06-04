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娛樂 最新消息

搭檔男神西島秀俊探討人性 桂綸鎂談「1願望」：很想體會

桂綸鎂暢聊新片《親愛的陌生人》。（ELLE》國際中文版雜誌提供）桂綸鎂暢聊新片《親愛的陌生人》。（ELLE》國際中文版雜誌提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕桂綸鎂常以「直覺」選擇角色，也談及新作《親愛的陌生人》所帶來的挑戰與釋放。她首次與日本導演真利子哲也、男主角西島秀俊的合作，對於日本導演真利子哲也，向來以動物性的方式探討深層的人性，這點對她來說，是全新的挑戰，也帶來前所未有的釋放。「他給演員極大的空間，但他聽得很清楚，看得很細微。」

她回憶起拍攝現場，自己像是跨過一道籬笆，看見從未想過的詮釋方式。「我從來沒有這麼『外顯』地表演過，那種更身體性的方式，很動物，也很本能。」

桂綸鎂相信電影的魅力不在於平鋪直述的說出一篇故事，而是適當保留空白。（ELLE》國際中文版雜誌提供）桂綸鎂相信電影的魅力不在於平鋪直述的說出一篇故事，而是適當保留空白。（ELLE》國際中文版雜誌提供）

而提到對手戲的男主角西島秀俊，桂綸鎂給出了一個極為詩意的比喻。「他像一棵扎得很深、枝葉繁茂的大樹。他創造了一整片遊樂場給我，而我就在裡頭盡情奔跑、跌倒、不怕犯錯。他會接住我，遮住太陽，讓我放鬆，也讓我更大膽。」這樣的創作過程，也喚醒了她對電影最初的悸動。

此外，桂綸鎂演過不少電影作品，但也坦言希望嘗試舞台表演，「真正的舞台，不一定是戲劇，可能是舞蹈，也可能是別的形式。我還沒有面對台下都是觀眾的那種感覺，我很想體會。」

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