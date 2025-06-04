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（獨家）韓援女孩屢傳黑料！業內曝李珠珢「耍大牌內情」：太年輕

李珠珢來台擁有高人氣，但負面議論聲浪也不小。（資料照）李珠珢來台擁有高人氣，但負面議論聲浪也不小。（資料照）

〔記者林欣穎／台北報導〕近年不少韓援加入啦啦隊陣容，不過人紅是非多，不管是首位來台的李多慧，還是今年人氣爆棚的李珠珢都被傳過不少黑料，日前有網友控中信PS女孩邊荷律亂丟垃圾、罵工讀生等，昨球團經紀人火速闢謠，呼籲別再做惡意的攻擊。

邊荷律遭網友無端抹黑坦言很難過。（翻攝自IG）邊荷律遭網友無端抹黑坦言很難過。（翻攝自IG）

邊荷律球團經紀人強調完全沒有此事，提到荷律連吃粽子都站在垃圾桶旁，何須亂丟還把人罵哭，「也聯繫過中職工讀生主管，他說根本沒這事。」並表示：「所有啦啦隊女孩都很努力和用心在自己的工作崗位，支持她們最好的方式就是肯定她們！」

李多慧來台發展2年，越來越有台灣味。（翻攝自IG）李多慧來台發展2年，越來越有台灣味。（翻攝自IG）

事實上，韓援女孩大多在韓國就有一定名氣，到台灣後更是受到高關注，工作邀約不斷，來台發展2年多的李多慧便是如此，之前她轉隊小龍女時曾被爆「搶隊長」，但據知情人士透露，之所以轉隊只是小龍女給出的條件比較好，當時評估有隊長的頭銜算加分，不過李多慧本人並不在意職位，如今她在隊內發展也十分良好，中文進步飛速、越來越有台灣味。

至於今年加入富邦的李珠珢被爆出耍大牌、應援非C位不站等，據業界人士透露，確實常有耳聞，形容她是「被寵成公主」，不過業界也認為可能是她還太年輕、紅得太快，沒有人教她應對進退，但李珠珢後來還是有跟其他女孩正常互動，也沒有什麼搶C位的問題，現在還是努力在融入台灣的應援文化、增加跟球迷的互動，有關韓籍女神的謠言真假難辨，可能唯有粉絲的感受才是最真實的。

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