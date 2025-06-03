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《乙方戀愛指南》「不吃回頭草」掀論戰 男星狂撩：成為我的貓咪嗎？

《乙方戀愛指南》改編高人氣韓漫，講述兩人8年後的重逢故事。（LINE TV提供）《乙方戀愛指南》改編高人氣韓漫，講述兩人8年後的重逢故事。（LINE TV提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕BL韓劇《乙方戀愛指南》改編高人氣韓漫，由成升嘏、蔡鍾赫兩位新生代演員主演，掀起觀眾分成「復合」跟「不吃回頭草」的兩派論戰。

劇情描述互為初戀的兩人，因為誤會而分開8年，沒想到最終在職場上重逢，當不想再次受傷的男人，遇上想要再愛一次的他，成為人生一大難題。

首集劇情中，成升嘏酒後狂撩蔡鍾赫，直說「你要成為我的貓咪嗎？」攻勢滿點，下一秒卻轉頭擁抱其他男人，感到背叛的金民俊就此斷開戀情，因此8年後的重逢劇情格外揪心。

兩人接受訪談時提及對彼此的第一印象，宛如初戀般夢幻，互相覺得對方的氣質「就是角色本人」，蔡鍾赫還透露第一次見面的時候，成升嘏給他一個很開郎的笑容，讓他當下怦然心動。

《乙方戀愛指南》改編高人氣韓漫，講述兩人8年後的重逢故事。（LINE TV提供）《乙方戀愛指南》改編高人氣韓漫，講述兩人8年後的重逢故事。（LINE TV提供）

由於兩人都屬於「INFJ」型人格，塑造角色都從真實經驗出發，蔡鍾赫說：「我本身也是比較內向怕生的個性，在試鏡的過程中對民俊（角色名）產生共鳴，並感受到這個角色的可愛之處。」成升嘏則表示：「我跟崔真煥（角色名）一樣都很愛開玩笑；不同之處是比起真煥，我更會表達出內心的想法。」

聊到幾場「笑到拍不下去」的吻戲，成升嘏透露：「拍吻戲在鏡頭上是有『好看角度』的，但因為是第一次吻戲，為了找角度反覆NG，場面又尷尬又好笑。」蔡鍾赫也說：「拍吻戲的時候，真的會有光看臉就一直笑的狀況發生，我們兩個就會咬緊牙關互捏讓彼此不要笑場！」《乙方戀愛指南》在LINE TV全集上架。

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