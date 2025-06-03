少時＆2PM再合作！玉澤演、徐玄夢幻連動 《我奪走了公爵的初夜》6月見客

徐玄和玉澤演攜手合作的《我奪走了公爵的初夜》，囊括兩大夯劇元素「漫改+穿越」。（翻攝自KBS2官網）

林婷婷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕由「少女時代」潤娥和「2PM」李俊昊合作的 《歡迎來到王之國》2023年創下收視佳績，今年由兩大二代團成員徐玄和玉澤演攜手合作的漫改穿越劇《我奪走了公爵的初夜》將於下週三於friDay影音上架。

這部真人版電視劇仰仗兩位主演的高人氣，未開播即引爆話題。雖然該劇今年年初才因在屏山書院拍攝時涉嫌破壞古蹟，而被罵翻，但電視台已宣布會把在屏山書院拍攝的所有鏡頭都刪除，不會播出。

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漫畫作者特別為電視版的《我奪走了公爵的初夜》重新繪製海報。（翻攝自KBS2官網）

電視版《我奪走了公爵的初夜》將故事背景移師至朝鮮時代，劇情描述女主角一覺醒來，竟穿越成了小說中的配角──兩班千金（徐玄飾），原以為只需安心享受富裕生活，靜待小說結局的到來，一切都會順利結束。沒想到卻在一場派對上酒醉失態、闖下大禍，酒醒後，發現自己竟與冷酷無情的男主角（玉澤演）共度一夜，對方還堅決要與她結婚以示負責？喊話「既然男女之間獻出了彼此的初夜，那對對方負責是理所當然的吧？」

劇情預告一出，已有不少HOTTEST（2PM粉絲名）、S♡NE（少女時代粉絲名）引頸期待，就連愛追韓劇的婆媽們也十分看好這部劇，覺得應該古裝版「霸總」戲碼應該很好追！

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