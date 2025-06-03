林昶佐妻爆腦罕疾…岳母同病亡 棄選立委「只為陪戰到底」

林昶佐（左）為愛妻Doris放棄立委3連霸。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕閃靈樂團主唱Freddy林昶佐卸下立法委員身分後，將接任中華民國駐芬蘭代表職務，近日他罕見公開談及家庭變故，坦言妻子Doris罹患罕見腦部疾病，岳母更因不敵此疾辭世。在醫師建議之下，林昶佐決定不再參選第3屆立委，堅決回歸家庭專心陪伴妻子。

林昶佐透露，Doris被診斷出患有腦血管疾病，岳母更因罹此疾不幸辭世，因此這場戰役對Doris而言，不單單只是身體上的打擊，更是心理層面的陰影。不過，林昶佐未來將任芬蘭駐外代表，當地赫爾辛基大學醫院在治療該病上具高度專業，外界期待能在當地獲得良好醫療支援。

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面對外界關心，Doris昨（2日）親自發聲強調目前身體狀況穩定，將持續以正面態度努力生活，她也開心透露「大港開唱」團隊已開始籌備明年活動。對此，臉書粉專「逆風的烏鴉」指出，Doris罹患的疾病應是好發於30歲至40歲間，俗稱「煙霧病」的「毛毛樣腦血管病變」，嚴重時可能導致偏癱、中風，甚至致命。

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