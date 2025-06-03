晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

林昶佐妻爆腦罕疾…岳母同病亡 棄選立委「只為陪戰到底」

林昶佐（左）為愛妻Doris放棄立委3連霸。（本報資料照）林昶佐（左）為愛妻Doris放棄立委3連霸。（本報資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕閃靈樂團主唱Freddy林昶佐卸下立法委員身分後，將接任中華民國駐芬蘭代表職務，近日他罕見公開談及家庭變故，坦言妻子Doris罹患罕見腦部疾病，岳母更因不敵此疾辭世。在醫師建議之下，林昶佐決定不再參選第3屆立委，堅決回歸家庭專心陪伴妻子。

林昶佐透露，Doris被診斷出患有腦血管疾病，岳母更因罹此疾不幸辭世，因此這場戰役對Doris而言，不單單只是身體上的打擊，更是心理層面的陰影。不過，林昶佐未來將任芬蘭駐外代表，當地赫爾辛基大學醫院在治療該病上具高度專業，外界期待能在當地獲得良好醫療支援。

相關新聞：林昶佐老婆Doris爆罹腦部罕見疾病 身體狀況曝光親自回應了

面對外界關心，Doris昨（2日）親自發聲強調目前身體狀況穩定，將持續以正面態度努力生活，她也開心透露「大港開唱」團隊已開始籌備明年活動。對此，臉書粉專「逆風的烏鴉」指出，Doris罹患的疾病應是好發於30歲至40歲間，俗稱「煙霧病」的「毛毛樣腦血管病變」，嚴重時可能導致偏癱、中風，甚至致命。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中