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「BP」Jennie遭誤認aespa成員 超人氣男團下跪道歉

SEVENTEEN出演全新韓綜《NANA bnb with SEVENTEEN》，互動笑料百出。（Hami Video提供）SEVENTEEN出演全新韓綜《NANA bnb with SEVENTEEN》，互動笑料百出。（Hami Video提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕「羅PD」攜手人氣男團SEVENTEEN打造全新韓綜《NANA bnb with SEVENTEEN》，製作單位為維護偶像光環，謊稱是拍「出道10週年特別節目」，要求全員穿著正裝登場，只見成員勝寛一現身就敏銳發現不對勁，連環發問：「是要拍NANA TOUR吧？」讓網友笑翻。

SEVENTEEN在節目中挑戰「人物問答」遊戲爭取晚餐食材，題目陸續出現Super Junior成員圭賢與女團aespa的Winter，只見文俊輝先用中文喊出正確答案「圭賢」，徐明浩立刻補充：「他講對了！」但羅PD仍不放心，半信半疑說：「你們是不是私下串通好了？」DK卻將Winter答成「BP」BLACKPINK的Jennie，讓全員傻眼失語，最後DK笑中帶淚下跪、頂地道歉，以體罰姿勢展現滿滿歉意，笑翻全場！

SEVENTEEN出演全新韓綜《NANA bnb with SEVENTEEN》，互動笑料百出。（Hami Video提供）SEVENTEEN出演全新韓綜《NANA bnb with SEVENTEEN》，互動笑料百出。（Hami Video提供）

另外，SEVENTEEN展現廚藝，由DK與JOSHUA領軍準備烹煮泡菜鍋，一直想幫忙的「料理新手」HOSHI滿懷熱情卻技術不足，當DK要他把蔥切大塊備用時，HOSHI竟直接衝去鍋邊打算用剪刀剪進鍋裡，讓DK緊急制止：「我還沒有要放啦！」

接著DK對JOSHUA說要加辛奇（泡菜），HOSHI卻誤以為叫他放大蔥，連環誤解讓DK忍不住崩潰：「哥你能不能先乖乖待著！」將晚餐時光變成SEVENTEEN式爆笑料理秀。《NANA bnb with SEVENTEEN》每週一於Hami Video獨家首播。

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