蹦闆賣酸菜魚 開幕三天「員工走一半」

蹦闆投資餐飲業，開酸菜魚店。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕網紅「蹦闆」呂育銓從精品代購起家，近年將業務版圖擴大到飲料店、建築業、花店、餐飲等不同領域，身家估計飆破上億。近日蹦闆投資的酸菜魚店才開幕3天竟宣布停業，蹦闆趕緊出面解釋，員工離職一半造成營運出問題，所以才暫停營業。

蹦闆說酸菜魚店生意太好，每日有600位饕客上門。（翻攝自IG）

蹦闆說他投資的酸菜魚餐廳，上個月31日才開幕，今（3）日他卻在限時動態說明，酸菜魚店要暫停營業兩天，等到5日就會再營運。蹦闆說，暫停營業的原因不是因為生意不好，反而是店內客人太多，導致員工離職一半，他原本準備了一週的食材，僅短短3天就用完了。他同時也給出明確數字，表示酸菜魚店每天約有600位饕客上門，營業額達30萬元。

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原本酸菜魚店有15名員工，開幕第2日就有兩名員工提出離職，第3日又走了8個人，至於員工為何頻頻出走？蹦闆並未說明原因。

蹦闆喊話要替員工加薪，歡迎新血加入，獎金會發到爆。（翻攝自IG）

為留住人才，蹦闆立刻喊話加薪5000元，他另外加碼承諾，若營業額達標，全元加薪1～3萬元。蹦闆說：「留下絕對獎金發到爆，但你留下的（員工）也會操到爆」，他也說出未來規劃，是否拓店會是今年餐飲業發展而定，主要原則只有4個字「量力而為」。

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