阿公再出招！鄭平君「打敗3600部片」新作奪國際大獎

資深男星鄭平君再以「阿公」角色闖國際影壇。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深演員鄭平君再度以「阿公」角色征服國際影展！繼2018年以短片《阿公》榮獲洛杉磯國際影展最佳男演員後，今年他主演的《阿公的鐵盒》又在2025休士頓國際影展中脫穎而出，從68個國家、超過3600部參賽作品中獲頒劇情短片類銀獎（Silver Remi Award），為台灣影壇再添佳績。

《阿公的鐵盒》由中國科技大學戲劇系師生共同製作，透過一只看似平凡的鐵盒，開啟三代祖孫之間的情感對話。片中以回憶交錯的方式，帶出家族間深藏的情感與記憶，既溫暖又帶有思念的重量。學生團隊在視覺語言與情緒鋪陳上的掌握，讓整部作品展現出難得的細膩與張力。

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鄭平君主演的《阿公的鐵盒》在2025休士頓國際影展中脫穎而出。（翻攝自臉書）

再次以「阿公」角色得獎，鄭平君不改幽默本色，笑說：「我年輕時演了二十幾年的大俠，雖然沒拿過什麼獎，倒也養家活口；沒想到現在老了演老人，反而開始得獎了。」他自嘲難道大俠真的打不過老人嗎？笑言人生真是充滿反差。他也大讚學生們能在國際影展中脫穎而出並不容易，祝福大家能懷抱夢想、勇闖影壇，「未來也許會從這裡走出下一位史蒂芬・史匹柏或雷利・史考特。」

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