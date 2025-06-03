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娛樂 最新消息

阮經天公開墨鏡私藏戴法 揭露保持帥氣的秘密

阮經天受邀擔任知名眼鏡品牌的品牌好友，推出全新輕行者摺疊墨鏡，享受搭配的樂趣。（KlassiC.提供）阮經天受邀擔任知名眼鏡品牌的品牌好友，推出全新輕行者摺疊墨鏡，享受搭配的樂趣。（KlassiC.提供）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕影帝阮經天近日在最新形象廣告中，詮釋一款具備摺疊設計與偏光功能的新款墨鏡，展現不同風格的日常情境。他坦言，墨鏡對自己而言不只是造型單品，更像是一個沉靜思考、自處觀察的「保護罩」，讓他在忙碌中保有片刻自在。

阮經天也提到偏愛摺疊款式帶來的便利性與質感升級，形容是兼具實用與個人風格的選擇。該品牌本季推出的摺疊墨鏡系列主打機能與設計並重，延續過往的功能基礎，新增兩款鏡框形狀與材質配置，包括塑料與金屬款式，各有多色選擇。

阮經天自信穿梭於各個場合，展現成熟灑脫的態度。（KlassiC.提供）阮經天自信穿梭於各個場合，展現成熟灑脫的態度。（KlassiC.提供）

其中，金屬鏡框採用無螺絲絞鍊與多點位摺疊結構，配合可調鼻墊與偏光鏡片，提升配戴舒適度與實用性；塑料框則選用環保材質，搭配空氣鼻墊與防滑鏡腿，適合長時間配戴。整體設計強調輕巧便攜，適合日常外出與旅途中靈活運用，為不同生活風格提供更多可能。該系列預計於今夏全面上市。

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