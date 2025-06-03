「美魔女」胡文英氣炸 點名一網紅喊告

「美魔女］胡文英要求「網紅推手」圤智雨刪文道歉。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕「美魔女」胡文英日前穿著一身黑到三峽車禍地點弔念逝者，被砲轟蹭流量。自稱「網紅推手」的圤智雨也在社群發長文點名批她「每次的哭都不是真的」，還說出了一套「胡文英的黑紅哲學」。胡文英氣炸，今（3）發文點名圤智雨，反擊「飯可以亂吃，話不能亂講」還嗆聲會透過法律途警處理圤智雨的汙衊行為。

「網紅推手」圤智雨認為胡文英的黑紅哲學就是博流量。（翻攝自臉書）

胡文英是藝人鄭靚歆的母親，過去也曾經喊話要與「FBI帥哥」鄧佳華拍成人影片，是個話題不斷的女性。圤智雨在社群發文，以「胡文英的黑紅哲學」指：很多人都在說為什麼胡文英這麼喜歡做黑紅？圤智雨認為這是經過精算得到的結果，並指出以胡文英的年紀在演藝圈不太有可能得到好戲的角色或接到好的節目，所以圤智雨認為「在她的角度來講，應該是覺得有媒體報導，就會有生輛，有生量就會有收入」。

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胡文英日前穿一身黑到三峽車禍處悼念死者。（翻攝自臉書）

圤智雨更批評胡文英的行銷手法奇怪，指她哭訴自己的臉書和IG被「永久封鎖」，但是現在也都回來了，故圤智雨對她到三峽悼念車禍逝者是故意操盤。這番言論把胡文英氣壞了，她反擊社群平台遭下架，是她自己經過2度申訴還寫信準備寄到美國總部，才在停權第9天被告知誤判，並拿回帳號。

氣鼓鼓的胡文英要圤智雨拿出證據，不要空口說白話，並揚言「如果你不下架這一篇貼文跟我道歉的話，我就會去警察局申告，也會去法院對你提出申訴，請你三思而後行」。

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