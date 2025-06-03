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娛樂 最新消息

「反骨男孩」切割孫生 酷炫不忍曝真實互動

酷炫（左）與孫生是好友，但孫生捲入性侵風波，反骨男孩也只能與他切割。（翻攝自臉書）酷炫（左）與孫生是好友，但孫生捲入性侵風波，反骨男孩也只能與他切割。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕原「反骨男孩」成員孫生於去年爆發襲臀性侵事件，後又有另一名女子指他涉嫌性侵，故好友酷炫與他切割，並宣布他退出「反骨男孩」。不過，酷炫身為孫生好友，心中還是不忍，近日也親自曝光與孫生真實互動。

酷炫（右）對孫生的感覺只能用「又愛又恨」形容。（翻攝自臉書）酷炫（右）對孫生的感覺只能用「又愛又恨」形容。（翻攝自臉書）

根據《中時新聞網》報導，身為「反骨男孩」團長，酷炫對孫生可說又愛又恨，事件發生之後，酷炫心裡也很煎熬，尤其他與孫生情誼深厚，對於他涉及性侵風波，一方面覺得孫生的確做錯事；另一方面又覺得希望大家能給孫生一次機會。酷炫目前多數時間都用來陪伴家人，被問及未來是否仍會與孫生合作時，酷炫表示目前還沒想到。

孫生挨告性騷被判刑5個月，得易科罰金15萬元；之後又被另一女子控訴性侵、拍攝私密影片，遭檢調拘提到案說明，之後諭令50萬元交保。

☆強化打擊網路性暴力犯罪，防止性影像傳播，刑法已增訂第28章之1「妨害性隱私及不實性影像罪章」☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

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