敖犬砸4千萬買房！曝新家進度「細算裝潢費」哀喊：嚇到視線模糊

敖犬去年10月娶回空姐女友發發。（翻攝自IG）

〔記者林欣穎／台北報導〕敖犬去年10月娶回小10歲的空姐女友發發，婚後兩人甜蜜，更在台中買下4千萬新家，今（3）日他在社群上透露自己鼓起勇氣算了裝潢費，沒想到看了數目後嚇到視線模糊，引起網友關注。

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敖犬去年買下新房，當時還在社群上感性寫下：「20歲漂到台北唸書，住過頂樓加蓋雷雨交加的鐵皮屋，也住過零收訊不見天日的地下室，出道後和棒棒堂搬過四次家，跌跌撞撞風風雨雨，終於在40歲這年，實現了給自己的諾言，漂回台中買下了心中的Dream house。」

敖犬新家裝潢約8位數。（翻攝自Threads）

而他們裝潢陸續花了一年多的時間，他透露目前離新家完工還剩25%，他剛剛鼓起勇氣細算了一下裝潢費，嚇到整個人視線模糊，可以看到他附上計算機的照片，雖然數字被碼掉，但依稀可以看到約莫是8位數，敖犬哀喊：「我覺得我需要出去吹個風，但現在外面只有雨可以淋。」網友們看到後則說裝潢費都快要可以再買一間房，「值得的」、「一千一百多萬耶，不愧是除了阿緯第二有錢的棒棒堂男孩」。

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