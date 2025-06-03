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周杰倫、山下智久同遊京都有驚喜發現 網敲碗拍MV

周杰倫（右）和山下智久京都相會，兩人都穿得很潮。（翻攝自IG）周杰倫（右）和山下智久京都相會，兩人都穿得很潮。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕46歲的「周董」周杰倫和40歲的日本男神「山P」山下智久交情越來越好，這幾天兩人同遊京都，今天走在街上還有驚人發現，特別拍照留念。

去年12月初山下智久到大巨蛋看周董演唱會，之後耶誕節兩人也在日本見面，今年山下智久再次來台，深夜和周董一起騎滑板車去喝咖啡，還看夜景，這幾天周董和老婆昆凌及一些友人去京都，再次相約山下智久同行，所到之處吸引許多粉絲追星，不敢相信可以在京都遇到兩位天王。

周杰倫（左）請「山P」山下智久和「P」字合照。（翻攝自IG）周杰倫（左）請「山P」山下智久和「P」字合照。（翻攝自IG）

山下智久被暱稱「山P」，今天在京都街頭經過一店家門外石牌上刻有英文字「P」，特別請山下智久站在旁邊合照，周董還笑問這張照片對每個人來說都有意義嗎？不少網友都笑回：「山P！」直呼山下智久拍照姿勢很可愛。

周董和山下智久都穿得很潮，由於周董今年要推出新專輯，網友也期待這趟京都行，有沒有可能一起拍MV？雙方歌迷都期盼兩位偶像有進一步合作計畫。

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