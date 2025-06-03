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奪下世壯運金牌被虧目中無人 蕭煌奇拍攝汽車廣告超狂畫面曝光

蕭煌奇的汽車廣告掀起網友討論。（翻攝臉書） 蕭煌奇的汽車廣告掀起網友討論。（翻攝臉書）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌王蕭煌奇上月在世壯運風光奪下柔道金牌，英勇奮戰的精神獲得許多粉絲的掌聲。好事不斷的他，近日接下汽車品牌的合作，獲邀擔任心跳大使，「開車」的英姿被網友大讚帥翻，喊話好想要給他載。

蕭煌奇失明20多年，雖然他看不到，卻常以「地獄梗」幽默自嘲，無懼酸民的攻擊，過去受訪淡定說：「這個世界上有好就有壞，習慣就好，他們沒辦法感同身受。」而他奪下世壯運金牌被虧「目中無人」，依舊大方回應網友。

蕭煌奇時常笑虧自己很會開車，沒想到接到汽車品牌的合作。（Ford提供） 蕭煌奇時常笑虧自己很會開車，沒想到接到汽車品牌的合作。（Ford提供）

蕭煌奇近年時常自豪稱：「我現在這麼會『開車』」，沒想到真的受到汽車廠商的青睞，邀請他擔任大使拍攝宣傳片。有趣的是，蕭煌奇在拍攝時先坐在駕駛座上狂用方向盤，工作人員卻把他請下車，要歌王站在車外拍攝就好。

蕭煌奇最後強調：「我沒有開喔。」不忘補充這台新車「看」起來滿帥的。蕭煌奇要以實際行動展現自己的人生哲學，也表示：「將每件事情做到最好，不要害怕失敗或受傷，用盡全力完成目標。」

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