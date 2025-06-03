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真人秀《16歲懷孕》小媽媽喪子 兒子剛滿16歲死因成謎

曾參加真人實境秀的惠特妮（左）和兒子小韋斯頓。（翻攝自臉書）曾參加真人實境秀的惠特妮（左）和兒子小韋斯頓。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國真人境秀《16歲懷孕》，講述高中少女懷孕後面對的困難與艱辛，曾參與演出的惠特妮珀維斯（Whitney Purvis）在2009年4月上節目，並在節目錄製過程中贏來自己的第一個兒子小韋斯頓（Weston Jr.）。今（3）日惠特妮在社群媒體透露小韋斯頓已在6月2日過世，得年16歲。

惠特妮在社群悲傷發文，希望小韋斯頓安息，並表示自己會永遠愛著他。她更不明白為何命運如此殘酷，但小韋斯頓永遠是她最心愛的兒子。當年惠特妮和當時的男友韋斯頓戈薩（Weston Gosa Sr.）一同登上《16歲懷孕》，並迎來小韋斯頓，當年可愛的小韋斯頓一夕之間也成為美國家喻戶曉的小小明星。

惠特妮曾經參加真人實境秀《16歲懷孕》。（翻攝自臉書）惠特妮曾經參加真人實境秀《16歲懷孕》。（翻攝自臉書）

惠特妮透露小韋斯頓才16歲，心肝寶貝驟逝，讓惠特妮無法接受此事。她悲傷說：「最可怕的噩夢成真，失去孩子後，我的生活該如何繼續？我不敢相信，不可能發生這樣的事，我不願相信這是真的」，儘管惠特妮不斷發文發洩愛子驟逝的悲痛，但卻未透露小韋斯頓的死因。

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