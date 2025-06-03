Melody昔打工「洗馬桶」成網路迷因！粉絲嗨慶14週年本人反應曝

Melody在《康熙》的片段成迷因，還有網友記得今年是第14週年。（翻攝自小紅書）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星Melody過往在《康熙來了》的片段至今仍是經典，有不少迷因梗在網路上流傳，Melody還因為在節目上的一句「喝酒不好」被網友封為戒酒大使，而日前她在社群上分享去買菜的影片，遇到女粉絲告白，對方還提到Melody在《康熙》聊過的「洗馬桶」迷因，興奮直呼：「5月2日是那個刷馬桶梗的14週年紀念日！」

Melody《康熙》片段成經典。（翻攝自康熙來了）

Melody過去在《康熙》分享自己大學時曾打過工，當時她跟著朋友去餐廳打工端盤子，一天下來她就快撐不住，說著還忍不住跟蔡康永抱怨：「他要我洗馬桶欸康永哥！」蔡康永則幽默回她：「怎樣？你要告他嗎？」成為經典片段。

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Melody在《康熙》的片段成迷因，還有網友記得今年是第14週年。（翻攝自小紅書）

日前Melody逛市場時遇到粉絲求拍照，還有粉絲激動告白，並提到該片段，還說有被網友做成日曆紀錄，5月2日剛好是「洗馬桶」第14週年，讓Melody也驚訝表示：「我都不知道耶！轉眼14年了，真的是歲月不饒人啊！」

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