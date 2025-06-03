晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

Melody昔打工「洗馬桶」成網路迷因！粉絲嗨慶14週年本人反應曝

Melody在《康熙》的片段成迷因，還有網友記得今年是第14週年。（翻攝自小紅書）Melody在《康熙》的片段成迷因，還有網友記得今年是第14週年。（翻攝自小紅書）

〔記者林欣穎／台北報導〕女星Melody過往在《康熙來了》的片段至今仍是經典，有不少迷因梗在網路上流傳，Melody還因為在節目上的一句「喝酒不好」被網友封為戒酒大使，而日前她在社群上分享去買菜的影片，遇到女粉絲告白，對方還提到Melody在《康熙》聊過的「洗馬桶」迷因，興奮直呼：「5月2日是那個刷馬桶梗的14週年紀念日！」

Melody《康熙》片段成經典。（翻攝自康熙來了）Melody《康熙》片段成經典。（翻攝自康熙來了）

Melody過去在《康熙》分享自己大學時曾打過工，當時她跟著朋友去餐廳打工端盤子，一天下來她就快撐不住，說著還忍不住跟蔡康永抱怨：「他要我洗馬桶欸康永哥！」蔡康永則幽默回她：「怎樣？你要告他嗎？」成為經典片段。

Melody在《康熙》的片段成迷因，還有網友記得今年是第14週年。（翻攝自小紅書）Melody在《康熙》的片段成迷因，還有網友記得今年是第14週年。（翻攝自小紅書）

日前Melody逛市場時遇到粉絲求拍照，還有粉絲激動告白，並提到該片段，還說有被網友做成日曆紀錄，5月2日剛好是「洗馬桶」第14週年，讓Melody也驚訝表示：「我都不知道耶！轉眼14年了，真的是歲月不饒人啊！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中