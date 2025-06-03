欣西亞狠戳呂秋遠！3對話「全是操縱陷阱」沒想到遭反綁

欣西亞（左）狠戳呂秋遠（右）對林女道出的話語中「暗藏情緒控制」。（組合照，翻攝自臉書、資料照）

〔記者邱奕欽／台北報導〕網紅律師呂秋遠與非婚生子女的生母林女之間的爭議持續延燒，繼日前雙方在社群平台隔空交火後，隨著更多對話截圖曝光，兩性專家欣西亞則剖析呂秋遠的3段言論暗藏陷阱，直指其背後具有強烈的情感操控傾向。

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欣西亞今（3日）點評呂秋遠在與林女互動過程中，言語內容帶有「情緒掌控」的特質，包括「妳是很好的人，我不想到時候，因為妳誤解我…而失去妳這個人」，被解讀為「妳如果對我失望離開，就是妳不好」；而「那妳就是我的了」則被認為是支配型人格的展現，用語直接將對方綁定，讓對方不再發展其他關係。

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至於「我可能就是妳最後一個男人。」欣西亞則批評呂秋遠這句話預設林女只能忠於自己，卻不表明自己是否忠於林女。欣西亞強調，這些語句若用在對他心存愛慕的對象身上，極可能達到操控效果，「只是他萬萬沒料到，女生最後跳脫劇本，生下一個孩子來綁住他。」此番分析也讓網友們質疑呂秋遠是否善用專業語言與心理策略操縱關係。

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