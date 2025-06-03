《慾望城市》凱莉沒喝酒 莎拉潔西卡派克說是「這個」

女星莎拉潔西卡派克接受採訪時透露自己在《慾望城市》裡頭喝的根本不是酒。（美聯社）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕熱門美劇《慾望城市》（Sex and the City）曾經是許多人心目中的經典，裏頭的女性不但各有個性，而且帶著成熟的韻味享受城市生活。女主角莎拉潔西卡派克日前接受網路廣播節目採訪時，透露一個大秘密就是戲裡她所飾演的角色「凱莉」經常喝的雞尾酒「Cosmopolitan」其實是果汁。

莎拉潔西卡派克（右）在《慾望城市》飾演凱莉一角。（法新社）

莎拉潔西卡派克受訪時表示，《慾望城市》主要角色「凱莉」最愛喝的雞尾酒Cosmopolitan，在影集播出後，成為許多女性到酒吧必點酒款。不過，當初拍戲的時候，其實並沒有真的喝過這款雞尾酒，她說：「我們在戲裏頭所喝的都是蔓越莓汁，不只是我，其他演員也是…」莎拉潔西卡派克強調，她們喝的不是一般蔓越莓汁「是加了很多水的蔓越莓汁，從頭到尾都不是在喝什麼雞尾酒」。

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莎拉潔西卡派克笑說，其實《慾望城市》的演員在戲裡喝的都不是雞尾酒。（法新社）

在觀眾的印象裡，提到莎拉潔西卡派克，就是凱莉，就是Cosmopolitan雞尾酒，現在事實揭曉，莎拉潔西卡派克也透露了另一個秘密：「每次有人提到凱莉愛喝的雞尾酒，其實我都沒有什麼話可以接，因為影集誤導了大家，以為我很懂」。

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