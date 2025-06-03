林萱瑜、吳婉君姐妹情裂！陳志強「想跟曾智希打聽」憂公親變事主

〔記者傅茗渝／台北報導〕女星林萱瑜日前透過社群回應與吳婉君「姐妹情變」傳聞，直言「某天我在什麼都不清楚的情況下，就發現自己被取消了。」她選擇尊重對方隱私，不多作回應，「因為這是別人的私事，我沒資格說太多。」好姐妹曾智希也留言相挺。今（3）陳志強出席大愛劇《生命的麥田》首映會，作為雙方好友，他坦言：「我都是局外者，不太清楚，我怕公親變事主，過去有不好經驗。」

陳志強（右2）出席大愛劇《生命的麥田》首映會，直呼不敢介入林萱瑜、吳婉君糾紛。（記者潘少棠攝）

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陳志強透露和曾智希去年2月補辦婚禮時，有邀請吳婉君參加，不過對方當時人在泰國旅遊。至於林萱瑜最新的回應，他坦言昨天才從新聞得知此事，強調與兩人都是好友，不願輕易置喙，僅說自己沒有被取消追蹤，也不好意思當和事佬。至於曾智希聲援林萱瑜，是否私下透露過內情？陳志強笑說：「我跟Junior比較熟，想從智希那邊多了解一點，但她也沒講。」

陳志強透露和曾智希積極備孕，期待迎接新生命。（記者潘少棠攝）

談到與曾智希的備孕計畫，陳志強語帶感慨地說，醫生發現曾智希的身體跟心理都還沒準備好，因此這段時間夫妻倆刻意放慢步調，像是在「渡蜜年」，讓老婆徹底放空、休息。他透露曾智希一旦壓力大，身體就容易出狀況，「婚禮前一天她還突然得了結膜炎，而且位置還跟一般結膜炎不太一樣。」她表示曾智希難免會有煩躁、沮喪的念頭，不過兩人仍急切期待新生命的到來，打趣說回歸戲劇主題說：「我要播種，她要發芽，才能讓生命的麥田延續。」

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