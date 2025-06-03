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作家陸之駿女兒酒駕遭逮發狂言 嗆聲網友：撞鼠你

陸之駿（右）與女兒陸裔方感情相當好。（翻攝自臉書）陸之駿（右）與女兒陸裔方感情相當好。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕已故作家陸之駿女兒陸裔方過去曾嗆聲桃園市議員王浩宇一戰成名，本月1日陸裔方在台北市大安區騎乘共機車，因違規騎上人行道並逆向遭警方攔查，警方現她的酒測值高達0.54，當場依公共危險罪遭逮。陸裔方事後在網路發文道歉，表示懺悔。

陸裔方在網路針對酒駕一事發文「太白癡了！我懺悔，我以後喝醉就好好散步或搭車，此生不會再犯如此腦殘的錯」。她還原當日狀況，指自己在敦南KTV喝到早上6點多，準備轉戰其他KTV，陸裔方說自己一時找不到Ubike，所以突然「腦抽」騎了共享機車，沒想到就在相距不到550公尺的地方遇上警方。

陸裔方酒駕還嗆聲要「撞鼠」網友。（翻攝自臉書）陸裔方酒駕還嗆聲要「撞鼠」網友。（翻攝自臉書）

網友認為陸裔方喝了酒就不該騎車，這樣就是酒駕，不能抱著僥倖心態，並勸她「喝酒就好好搭車走路，撞死人真的下地獄，沒撞死了就是把自己的羞恥心跟荷包燒爛了而已」但陸裔方深不以為然，回文「你也不是我朋友，再繼續嗆我，如果下次還有酒駕我就要撞鼠你。」

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