作家陸之駿女兒酒駕遭逮發狂言 嗆聲網友：撞鼠你

陸之駿（右）與女兒陸裔方感情相當好。（翻攝自臉書）

馮亦寧／核稿編輯

〔記者馮亦寧／綜合報導〕已故作家陸之駿女兒陸裔方過去曾嗆聲桃園市議員王浩宇一戰成名，本月1日陸裔方在台北市大安區騎乘共機車，因違規騎上人行道並逆向遭警方攔查，警方現她的酒測值高達0.54，當場依公共危險罪遭逮。陸裔方事後在網路發文道歉，表示懺悔。

陸裔方在網路針對酒駕一事發文「太白癡了！我懺悔，我以後喝醉就好好散步或搭車，此生不會再犯如此腦殘的錯」。她還原當日狀況，指自己在敦南KTV喝到早上6點多，準備轉戰其他KTV，陸裔方說自己一時找不到Ubike，所以突然「腦抽」騎了共享機車，沒想到就在相距不到550公尺的地方遇上警方。

請繼續往下閱讀...

陸裔方酒駕還嗆聲要「撞鼠」網友。（翻攝自臉書）

網友認為陸裔方喝了酒就不該騎車，這樣就是酒駕，不能抱著僥倖心態，並勸她「喝酒就好好搭車走路，撞死人真的下地獄，沒撞死了就是把自己的羞恥心跟荷包燒爛了而已」但陸裔方深不以為然，回文「你也不是我朋友，再繼續嗆我，如果下次還有酒駕我就要撞鼠你。」

☆自由時報電子報提醒您，未成年請勿飲酒 酒後請勿開車☆

☆自由時報電子報提醒您，飲酒過量，有礙健康☆

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法