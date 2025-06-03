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離婚孫興後首露面！林美貞眼眶紅了：我一直勇敢面對

林美貞婚變後首露面出席大愛劇《生命的麥田》首映。（記者潘少棠攝）林美貞婚變後首露面出席大愛劇《生命的麥田》首映。（記者潘少棠攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕林美貞與孫興情纏24年，最終於上月簽字離婚，她淡然發文「無論有多少愛與傷痛，到此為止！」夫妻情正式畫下句點。孫興去年返台加入她所屬經紀公司，照片已從公司官網下架，雙方完全切割。今（3）日林美貞婚變後首露面出席大愛劇《生命的麥田》首映，談及此事眼眶一度漲紅。

今首映會上，陳志強被問到和林美貞再次合作的想法？他愣了一下，直言兩人不曾合作，接著抖出只有和曾智希在馬來西亞旅遊時遇過她和孫興，話一出引發全場驚呼。林美貞也無可避免被問及婚變現況，事實上，正是因為拍攝《生命的麥田》時，孫興赴台東探班，兩人才重燃愛火，未料戲上檔，兩人卻情斷。

相關新聞：林美貞痛斬孫興24年情！悲洩「心酸過往」：根本就是以前的我

林美貞被問及生活現況改變，淡然回應很習慣。（記者潘少棠攝）林美貞被問及生活現況改變，淡然回應很習慣。（記者潘少棠攝）

林美貞被問及生活現況改變，淡然說：「我很習慣啊，生活就是這樣。」輕描淡寫帶過話題，她表示《生命的麥田》這部作品對她而言，是一次情緒的整理，「角色讓我重新打開視野，想不一樣的未來，也提醒自己要面對所有一切。」至於兩人是否保持聯繫，她巧妙回應：「我一直都勇敢面對所有一切，也一直很開朗，和大家（劇組）都保持聯絡。」

她透露拍戲時聽到劇中一句台詞「你做得已經夠多了」時，心裡被深深觸動，「對我來說，那是一句很大的幫助。」而24年的感情起伏，如今塵埃落定，林美貞雖沒明說，但談及角色提到：「心中要有愛，要有希望，才能面對未來的日子。」似乎意有所指，孫鵬見狀趕緊出面救火，作勢嫉妒怎麼不問他和狄鶯感情，成功轉移話題。

林美貞素顏演出《生命的麥田》時首次揹嬰，王淑娟幫當靠背。（大愛提供）林美貞素顏演出《生命的麥田》時首次揹嬰，王淑娟幫當靠背。（大愛提供）

林美貞這次演出中配，也是首次在台灣拍攝如此貼近素人日常的角色，直呼：「以前都演貴婦、有錢太太，這次妝很淡、穿著樸素，真的不太一樣。」她表示這次角色讓她回想起剛來台灣的自己，「那時候語言不通、文化也不熟、沒什麼朋友，就像劇中這個角色一樣。當丈夫病重、要照顧小孩，那種壓力我很能體會。」劇中她第一次嘗試用傳統背巾背小孩，笑說：「小孩真的很重，還好娟姐（王淑娟）幫我撐著，不然第二天腰痠到不行。」

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