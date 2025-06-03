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洪詩懷孕叫外送「誤吃1禁忌食材」 主動問店家才知...她當場傻眼

洪詩近日宣布懷第二胎。（翻攝自IG）洪詩近日宣布懷第二胎。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星洪詩前年甜嫁李運慶，育有1歲多的愛女，近期驚喜宣布懷第二胎身為孕媽咪的她十分注重飲食，生怕吃到對小孩有害的食物，沒想到卻在一次叫外送時誤食禁忌食材，且竟然是她主動致電問店家才知道，令她相當傻眼。

洪詩針對孕婦對飲食方面的擔憂，有感而發PO出長文。（翻攝自IG）洪詩針對孕婦對飲食方面的擔憂，有感而發PO出長文。（翻攝自IG）

洪詩表示有次外送叫了一碗山藥排骨湯竟喝到濃厚米酒味，為了保險起見，她連忙打電話詢問店家，想到對方竟表示「我們有加米酒喔，比外面的店還多一點」，這讓已經相當注意飲食安全的她深受打擊。

對此，洪詩也表示許多人看到她這麼小心翼翼都覺得她想太多了，但是洪詩認為這就是為人母的天性，總是會擔心會不會對寶寶造成影響。洪詩也回憶起曾看到一名新手媽媽在網路上提出飲食疑問，卻反被網友抨擊很笨、沒常識，這讓她感到很不舒服，她認為應該對需要幫助及想求知的人善良一點。

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