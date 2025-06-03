蘇震洋當扶輪社長不忘圓音樂夢 駐唱期連續多場狂收8萬多小費

蘇震洋曾獲《星戰擂台》冠軍，如今圓夢發EP。（記者王文麟攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕蘇震洋曾獲《星戰擂台》冠軍，但等了30年才圓夢推出首張EP《不晚》，他目前是擔任扶輪社長，但從未忘記自己熱愛的音樂，兒子喜歡BTS，也愛聽阿姆的歌，但今（3日）早去買早餐聽到店裡播放他的歌，很為爸爸開心。

過去蘇震洋曾在台中知名PUB駐唱，透露當時景氣很好，他曾連續10多場收過8萬多的小費，主要是當時客人希望能點到自己想聽的歌，所以小費越壓越多，一首歌給到兩萬元。

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蘇震洋（左）謝謝老婆的支持。（綵星娛樂提供）

蘇震洋談到，他以前無肉不歡，但受老婆影響，自己也吃素10年了，也透露以前體重最胖曾到96公斤，現在已瘦身到72公斤。

今蘇震洋也談到，他和老婆是在扶輪社認識，很多人好奇問過他，老婆是不是因為喜歡他唱歌才嫁給他，他笑說：「不是，有時我在家練歌她還叫我閉嘴，因為練歌是最吵的時候。」

蘇震洋曾和老婆創作做開架式化妝品，但疫情期間賠錢收掉，目前則仍做化妝品相關事業，感謝老婆對他出唱片的支持。

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