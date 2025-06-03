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娛樂 音樂

被酸老又軟！大咖歌王、血肉果汁機組男團反擊 網驚「真的太壞」

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲歌王「MC HotDog」熱狗和金曲獎最佳樂團血肉果汁機合體組成全新男團「流彈花園」，新歌《我不壞了嗎》對鍵盤酸民全面開火，5月29日歌曲、MV已經正式上架發行。

兩金獎得主合體，起點來自2024年7月27日血肉果汁機帶著「建宮蓋廟」演唱會殺進台北流行音樂中心。演出前經過內部討論，決定邀請團員們心中的饒舌OG偶像熱狗，透過經紀人發出邀約，熱狗直接答應。

熱狗（左三）和金曲獎最佳樂團血肉果汁機合體組成全新男團。（血肉果汁機提供）熱狗（左三）和金曲獎最佳樂團血肉果汁機合體組成全新男團。（血肉果汁機提供）

《我不壞了嗎》的主題發想其實來自於老歌迷們常覺得熱狗以及血肉果汁機軟了、老了，沒有年輕時對世界的憤恨、滿腔怒火，而他們都沒有因此想要抵抗老歌迷們的質疑，自認還是保持原有的自己，更藉由這首「白爛歌曲」昭告那些人，「我們不是在跟你們開玩笑，是在笑著打你的臉」。歌曲MV發布後，讓網友們驚呆直呼「真的料不到！你們真的太壞了！」歌詞所帶到的諧音和幽默梗，透過惡趣味的MV動畫，更讓歌迷欲罷不能地反覆觀看。

熱狗（左三）和金曲獎最佳樂團血肉果汁機合體組成全新男團。（血肉果汁機提供）熱狗（左三）和金曲獎最佳樂團血肉果汁機合體組成全新男團。（血肉果汁機提供）

聊起雙方的合作，熱狗坦言：「血肉的現場演出很屌！他們的歌迷也很屌！那種台上台下瘋狂的景象，現在想起來還是很爽！真心希望之後還有機會再一起合作。」血肉果汁機則說：「藉由合作認識狗哥後，發現我們和狗哥一樣是台上台下差很多的表演者，大家常常覺得我們台上看起來很兇，不過台下我們其實是很溫文儒雅的！」熱狗也贊同：「舞台上是一回事，舞台下又是另外一回事。我們在台上演出就變一個人，像我現場演出可能就會比彩排爆裂一百倍。」

熱狗和金曲獎最佳樂團血肉果汁機合體組成全新男團。（血肉果汁機提供）熱狗和金曲獎最佳樂團血肉果汁機合體組成全新男團。（血肉果汁機提供）

這首歌去年現場演出後，獲得許多歌迷的喜愛，紛紛表示希望可以推出單曲，經過將近一年的醞釀後終於問世。血肉果汁機主唱GIGO興奮表示：「我14 歲就聽狗哥的第一張 Demo，現在我快40歲了居然跟狗哥合作！」而這次合作之後，熱狗也馬上跟血肉果汁機邀歌。

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