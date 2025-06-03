賀瓏親自下海！屁孩「特殊屁好」曝光 持續放送搞笑freestyle

〔記者張釔泠／台北報導〕創作型喜劇音樂人屁孩Ryan與怕胖團的閃亮攜手合作的新單曲〈反正我沒差〉上架，探討現代人對感情的敷衍態度與真實心境。這次合作緣起數年前的約定，由閃亮包辦作詞、作曲與大部分樂器編演；屁孩則首度挑戰三拍子節奏的饒舌，帶來全新音樂風貌。

屁孩的新曲上架。（張恒琪工作室提供）

歌詞以屁孩視角唱出原本只是玩玩的關係，「過了幾個月妳開始哀愁，我說妳好囉嗦好多的要求」，輕率結束一段感情。但當一切過去，卻陷入無盡思念：「像踏破了鞋底，看沒有你的夜景，愛快要見底。」閃亮的文藝氣息搭配屁孩幽默詼諧的風格，為作品添加不同層次，

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這次的合作可追溯至疫情前。屁孩拜訪怕胖團的秘密基地時，閃亮提起剛出道時發行實體唱片，因印刷失誤不得不親手為每張CD貼貼紙的「辛酸」過往。當場屁孩興致大發，提出希望合作一首難得的情歌，眾人一拍即合。

然而疫情後兩人各自奔忙。怕胖團舉辦大型演唱會並累積大量年輕粉絲；屁孩則投入影劇演出與「特殊屁好」音樂喜劇系列，陸續推出〈算什麼〉、（與蝶香合作）、〈閃閃妹〉（與丟丟妹合作）等跨界作品，並邀請喜劇演員與歌手共演，展現極佳圈內人緣。

屁孩、閃亮合作新曲。（張恒琪工作室提供）

在正式發歌前，兩人已悄悄於提供卡拉OK的居酒屋、信義區街頭與K歌夜店快閃演唱〈反正我沒差〉。不少首次聽到的觀眾竟能跟唱副歌，反應熱烈。閃亮笑稱：「從沒跟觀眾距離這麼近過！」屁孩更混搭怕胖團經典〈魚〉和與水水合作的〈她gucci的時候眼淚總是prada prada的dior〉片段，讓觀眾大呼：「原來這樣也行，太有趣了！」未來也將與街頭藝人聯手進行突襲式演出。

閃亮在不間斷的演出行程外，持續投入怕胖團新專輯的製作；而屁孩除了繼續擔任「台新戰神」籃球隊的MC，亦正準備推出與籃球主題相關的新單曲，也會持續推展「特殊屁好」音樂喜劇現場演出的概念，與賀瓏、怡岑等喜劇前輩同場演出，並延伸其招牌角色「屁醫師」的freestyle搞笑橋段，帶給觀眾最沉浸的現場互動。

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