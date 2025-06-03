韓星徐玄振遭租屋詐騙！26億租金恐討不回

徐玄振慘遇租房詐騙，押金被房東拿走。（翻攝自Naver）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕韓劇《又是吳海英》、《一箱情緣》女主角徐玄振近來遇上「租屋詐騙」慘案！韓媒報導，她5年前以25億韓幣（約台幣5438萬元）租下首爾清潭洞高級別墅，兩年後價格漲至26億韓幣（約台幣5653萬元），不料卻遇上房東騙走房租押金。

韓國「全租權登記」意指先壓個5至8成押金在房東身上，之後暫時不必再繳房租，但房東如何使用這筆款項「全憑良心」，2023年韓國曾爆發大規模捲款案，導致租屋者只好賭上房東的人品和經濟能力，決定是否要承租房子。

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據報導，徐玄振2022年續約時，押金調漲至26億韓幣左右（約台幣5653萬元），怎知2023年4月合約到期後，房東並未歸還押金，捲款逃跑，因此徐玄振只好親自參與拍賣過程；經紀公司Management Soop低調表示：「因為是藝人個人私生活，所以難以確認。」

報導指出，徐玄振租屋處經過一次拍賣流拍後，最低出價降到約22.9億韓幣（約台幣4981萬元），下次拍賣會預計17日舉行，然而，專家表示，得標者需支付超過26億韓幣（約台幣5653萬元），但現實情況似乎不太可能。

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