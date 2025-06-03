出道30年將站上小巨蛋？羅志祥唱完澳門搶爆雷

羅志祥賣萌比愛心裝可愛。（棋人娛樂製作Chessman提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕「小豬」羅志祥上週六在澳門銀河綜藝館舉辦「30巡迴演唱會澳門站」，他率領超過20名的舞者舞力全開，嗨唱超過兩小時，下一站將前往新加坡，至於何時回到台北小巨蛋，小豬搶先爆雷：「請大家敬請期待！」

相隔9年到澳門開唱，開場小豬與舞者躍上舞台，以《全城熱愛》、《舞魂再現》、《愛投羅網》、《ShowTime》、《愛的主場秀》等多首動感舞曲嗨翻全場。

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寵粉的羅志祥與歌迷玩自拍。（棋人娛樂製作Chessman提供）

羅志祥有望在小巨蛋開唱。（棋人娛樂製作Chessman提供）

小豬在演唱會上表示，「澳門的歌迷們好久不見！」今年是他出道邁入30週年，不忘向全場粉絲表達感謝之意，隨即演唱自己的經典代表作《愛不單行》，當晚也帶來《不具名的悲傷》、《我不會唱歌》、《好朋友》、《愛轉角》等多首抒情夯曲。

羅志祥在澳門銀河綜藝館舉辦「30巡迴演唱會澳門站」。（棋人娛樂製作Chessman提供）

而在幕後團隊精心設計的雷射燈光效果中，小豬率領舞者展現最強舞力，嗨跳《Trap Game》、《No Joke》、《精舞門》、《舞狀元》等歌，最後以《鬧翻天》為這場狂歡派對畫下句點。

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