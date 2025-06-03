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58歲港姐黃金剩女終結單身？ 陳法蓉有「男伴」被瘋傳

58歲港姐黃金剩女終結單身？ 陳法蓉有「男伴」被瘋傳陳法蓉1989年參選香港小姐獲冠軍入行。（香港星島日報）

〔記者林南谷／台北報導〕58歲港星陳法蓉1989年參選香港小姐獲冠軍入行，至今未婚，她曾經歷多段被外界霧裡看花戀情，包括曾與港星倪震交往最終分手，儘管感情路崎嶇，但與89歲父親感情深厚，是圈中出了名的孝女。

她是圈內有名孝女，日前出席活動父親也在場，陳法蓉全程陪伴。（香港星島日報）她是圈內有名孝女，日前出席活動父親也在場，陳法蓉全程陪伴。（香港星島日報）

陳法蓉近日被發現出席主演港劇《刑偵12》宣傳活動，父親也到場支持。從網友分享影片可見，她當天出席《刑偵12》宣傳活動步入活動會場，與一名年長男士同行，該名男士身穿一件白色風衣，下半身則是卡其色長褲，撐著拐杖行走，陳法蓉全程牽著對方。

相關新聞：1989年港姐冠軍陳法蓉 陪88歲父親重遊台大有洋蔥

港媒報導，原來該名男士正是陳法蓉父親，陳爸爸雖然撐著拐杖走路，但精神狀態極好，步履穩健。

一邊扶著父親，陳法蓉還向在場粉絲揮手致意。（香港星島日報）一邊扶著父親，陳法蓉還向在場粉絲揮手致意。（香港星島日報）

陳法蓉在旁一直牽著父親的手，陳爸爸偶爾向現場人士揮手，陳法蓉則一邊扶著父親，一邊向到場的粉絲打招呼，期間曾短暫走向粉絲群中，打招呼後又追上父親腳步；當陳爸爸走到座位前，陳法蓉溫柔地扶父親坐下，父親坐下時她叮嚀要小心坐好以免跌倒，全程對父親呵護備至。

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