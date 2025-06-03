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迪士尼驚爆大裁員！開鍘全球影劇人力「數百員工丟飯碗」

迪士尼公司近日啟動大規模人力精簡計畫，數百名員工將受影響。（美聯社）迪士尼公司近日啟動大規模人力精簡計畫，數百名員工將受影響。（美聯社）

〔記者邱奕欽／台北報導〕全球娛樂巨擘迪士尼公司（Disney）於美東時間6月2日宣布，啟動新一波大規模人力精簡計畫，預計有數百名員工將受影響。此次裁員範圍涵蓋電影與電視行銷、公關、選角與開發部門，甚至波及企業財務營運團隊。

迪士尼發言人表示，公司此舉為了「更有效率地經營業務，同時推動尖端創意與創新」，而今年3月已先行裁撤ABC新聞集團與迪士尼娛樂網路約200名員工，占比約6%，其中以ABC新聞部門為重災區。儘管連續裁員引發關注，但迪士尼堅稱此為數位轉型過程中必要的策略調整，更不會出現整個團隊一次性裁撤的狀況。

迪士尼此次裁員將影響全球多個團隊，包括電影行銷、電視宣傳、公關、選角與研發，面對Netflix、Amazon Prime Video與Warner Bros. Discovery等強勁對手，旗下全新串流平台「ESPN」也預計今年夏末正式上線。然而，迪士尼此波人力調整象徵傳統媒體企業在串流時代的轉骨陣痛，也預告了下一階段全球影劇產業的競爭格局。

相關新聞：迪士尼為減少投資成本！旗下皮克斯裁員14％ 成10年來最大規模

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