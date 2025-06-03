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丟丟妹突收男友浪漫驚喜「愛馬仕包」 許願藏玄機：期待做壞事的有報應

丟丟妹收到男友準備的生日驚喜。（翻攝自臉書）丟丟妹收到男友準備的生日驚喜。（翻攝自臉書）

〔記者林欣穎／台北報導〕丟丟妹去年認愛大6歲髮型師男友Tommy，兩人感情穩定，丟丟妹明（4）日迎30歲生日，昨（2）日男友趁丟丟妹直播時，捧著玫瑰花為她送上生日祝福，還大手筆拿出愛馬仕，讓丟丟妹驚訝的連問他：「你怎麼會有錢！」

Tommy為丟丟妹送上生日驚喜。（翻攝自臉書）Tommy為丟丟妹送上生日驚喜。（翻攝自臉書）

Tommy昨晚在丟丟妹直播時送上浪漫生日驚喜，除了有大把花束外，更送上精品包，丟丟妹驚訝反問對方：「你怎麼有錢？你把保險箱的黃金賣掉了哦。」Tommy則說這是自己每個月賺的零用錢、慢慢存下來的。

Tommy為丟丟妹送上生日驚喜。（翻攝自臉書）Tommy為丟丟妹送上生日驚喜。（翻攝自臉書）

隨即還搞笑表示，其實是跟精品店老闆租的，「精品老闆說要跟我合作，借給我充面子的，等等要拿去還！」丟丟妹也幽默接梗：「那快點還回去！」而除了包包外，Tommy還特別準備「國語作業簿」卡片，裡面寫滿了給丟丟妹的話，她也表示很感動，期間時不時拿起作業簿端看，喜愛之情溢於言表。

Tommy為丟丟妹送上生日驚喜。（翻攝自臉書）Tommy為丟丟妹送上生日驚喜。（翻攝自臉書）

Tommy為丟丟妹送上生日驚喜。（翻攝自臉書）Tommy為丟丟妹送上生日驚喜。（翻攝自臉書）

有趣的是，前幾天丟丟妹還有與Tommy鬧脾氣，直言很不爽他，一度氣到要發新聞稿，如今收到男友的生日驚喜她也充滿感動，並許下願望：「祝大家賺大錢，再來我期待有做壞事得到報應！」

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