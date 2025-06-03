王浩宇回中壢 訴求「把沒做完的繼續做好」

王浩宇日前PO文預告，「現在，我很確定，我即將回到中壢，繼續為大家做事。」（翻攝自王浩宇臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕電視名嘴、民進黨桃園市前市議員王浩宇2021年被罷免，近日在臉書宣布可能復出，上個月29日PO文預告：「現在，我很確定，我即將回到中壢，繼續為大家做事。不是為了打臉藍白，讓小草閉嘴，而是中壢需要我回去了。」

今（3）日中午，王浩宇再度發文表示首波文宣已經出爐，訴求只有短短6個字: 回來，繼續做事。他也談到有死亡聯署，媒體說他要回中壢討公道，「其實政治一直以來都只有輸贏，沒有公道。」

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回中壢，王浩宇強調就是把沒做完的繼續做好而已，「此時此刻，選擇讓罷免團體優先、不要失焦，初選、大選相關競選活動預計年底、明年初開跑；我會把3年的高雄經驗，帶回去的桃園的。」

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王浩宇自網路發跡，原為臉書粉絲團「我是中壢人」團長之一，2014年他在26歲那一年，以綠黨代表參選中壢區市議員拿下該區第二高票，當選桃園升格後第1屆市議員，成為六都中最年輕的市議員，2018年也以該區第三高票連任。

不過，高雄市長前韓國瑜2020年被罷免後，王浩宇成為討論度最高的罷免對象，當時地方以「浩剿響起，滿城封宇」、「罷王別譏，光榮中壢」為口號，陸續通過提議和連署門檻，2021年初被罷免成功。

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