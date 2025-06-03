晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

呂秋遠私生子生母遭批「不夠正」 主播：輿論應聚焦事件本質

呂秋遠律師深陷私生子風波，前主播劉芯彤氣憤發聲，要呂秋遠別再裝受害者。（資料照；巨宸製作提供）呂秋遠律師深陷私生子風波，前主播劉芯彤氣憤發聲，要呂秋遠別再裝受害者。（資料照；巨宸製作提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕知名律師網紅呂秋遠近日捲入私生子風波，事件持續延燒中，日前他於臉書發出長達五千字貼文自清，並指控整起事件源於「被小孩生母勾引」，甚至公開部分雙方私訊內容。然而女主角、同為律師的林沄蓁昨晚現身哽咽表示：「我要站出來阻止他，繼續招搖撞騙。」對此，前主播劉芯彤也氣憤發聲，要呂秋遠別再裝受害者。

風波延燒後，網路上討論聲浪四起，卻意外轉向對女主角的外貌「品頭論足」，引發不少網友批評其「不夠正」，質疑呂秋遠為何會與她發生關係。對此，劉芯彤發文直指：「外貌從來不是判斷誰該不該被傷害的依據。這樣的檢討風氣，真的不該出現。」強調輿論應該聚焦事件本質，而不是羞辱當事人長相。

劉芯彤批評呂秋遠一改過往理性剖析、條理分明的形象，反而在面對個人情感糾葛時邏輯全失，「你不是18歲大學生，是職業律師。你選擇吃下誘惑，還一副自己才是受害者的委屈模樣，真的很難讓人尊重。」她認為真正的關鍵不在於「誰主動」，而是在於呂秋遠的回應與選擇。劉芯彤氣憤喊：「你明知道情勢不對，卻還讓關係滑進曖昧，超線後又裝無辜？」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中