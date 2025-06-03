呂秋遠私生子生母遭批「不夠正」 主播：輿論應聚焦事件本質

呂秋遠律師深陷私生子風波，前主播劉芯彤氣憤發聲，要呂秋遠別再裝受害者。（資料照；巨宸製作提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕知名律師網紅呂秋遠近日捲入私生子風波，事件持續延燒中，日前他於臉書發出長達五千字貼文自清，並指控整起事件源於「被小孩生母勾引」，甚至公開部分雙方私訊內容。然而女主角、同為律師的林沄蓁昨晚現身哽咽表示：「我要站出來阻止他，繼續招搖撞騙。」對此，前主播劉芯彤也氣憤發聲，要呂秋遠別再裝受害者。

風波延燒後，網路上討論聲浪四起，卻意外轉向對女主角的外貌「品頭論足」，引發不少網友批評其「不夠正」，質疑呂秋遠為何會與她發生關係。對此，劉芯彤發文直指：「外貌從來不是判斷誰該不該被傷害的依據。這樣的檢討風氣，真的不該出現。」強調輿論應該聚焦事件本質，而不是羞辱當事人長相。

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劉芯彤批評呂秋遠一改過往理性剖析、條理分明的形象，反而在面對個人情感糾葛時邏輯全失，「你不是18歲大學生，是職業律師。你選擇吃下誘惑，還一副自己才是受害者的委屈模樣，真的很難讓人尊重。」她認為真正的關鍵不在於「誰主動」，而是在於呂秋遠的回應與選擇。劉芯彤氣憤喊：「你明知道情勢不對，卻還讓關係滑進曖昧，超線後又裝無辜？」

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