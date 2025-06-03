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娛樂 最新消息

小薰辣曬纖腰長腿網喊流鼻血！狂瘦羞爆「男友也有幫」

〔記者許世穎／台北報導〕「小薰」黃瀞怡今（3日）大方釋出一系列辣照，正式宣告成功減重7公斤，不只甩掉體脂，也甩掉過去身形困擾。她換上黑色細肩帶與超短皮裙，中空剪裁大秀結實馬甲線與白皙長腿，霸氣風格與過往氣質形象大不同，讓粉絲直呼：「男友給過嗎？！」

小薰橫躺在沙發上的照片與現在纖腰呈現驚人對比。（美体專科提供）小薰橫躺在沙發上的照片與現在纖腰呈現驚人對比。（美体專科提供）

除了最新辣照，小薰也曝光過去的「爆肉黑歷史」，對比效果驚人。她笑說：「大家知道我肉肉的，但不曉得我曾肉成這樣吧！年過30代謝變很差，腰間肉怎樣都消滅不了，有次定裝為了塞進牛仔褲硬擠褲子直接給我啪啪，當場裂開，有夠尷尬耶！」

曾試圖靠激烈手段減重的小薰，自爆一度吃來路不明的減肥藥，每次吃完就狂拉肚子，不但導致手腳冰冷、長痘痘，還影響工作表現，「背劇本會一直忘記台詞，甚至忘記走位」。更慘的是，只要一恢復正常飲食就立刻復胖，讓她大受打擊。

小薰曝光過去的「爆肉黑歷史」（左），與現在對比效果驚人。（美体專科提供）小薰曝光過去的「爆肉黑歷史」（左），與現在對比效果驚人。（美体專科提供）

直到朋友介紹，她開始嘗試搭配代謝輔助品，並依靠男友準備的健康餐食，才找到真正適合自己的方法，「我覺得30歲後最重要的是提高代謝，吃也很重要。」她說平常會吃男友準備的便當，補充充足的蛋白質、纖維質，再搭配代謝輔助品來提高代謝，「真的不知不覺就減下來了！」

小薰恢復好身材，以一襲桃色緊身洋裝，曬出絕美S曲線與白皙長腿。（美体專科提供）小薰恢復好身材，以一襲桃色緊身洋裝，曬出絕美S曲線與白皙長腿。（美体專科提供）

她形容瘦身後的轉變讓人驚喜連連，不僅能駕馭XS尺碼的貼身衣物，還自信回穿母親留下的窄裙，「我現在連我媽媽走後留下來超窄的裙子，我都穿得下了，超級感動！」最近還接到電影邀約與美體代言，可說是成果豐碩。她笑說：「原本很忐忑瘦不下來，沒想到效果會這麼好，算是意外的收穫！」

小薰揮別以往氣質風格，化身霸氣女王，身穿黑色細肩帶配超短黑皮裙，兩截中空秀出結實的馬甲線。（美体專科提供）小薰揮別以往氣質風格，化身霸氣女王，身穿黑色細肩帶配超短黑皮裙，兩截中空秀出結實的馬甲線。（美体專科提供）

從桃色緊身洋裝展現S曲線，到斜肩運動服露出緊實手臂與馬甲線，小薰每一套造型都美到讓網友讚嘆：「簡直美翻天！」她也分享，「現在不僅露腰露腿都不怕，飲食上大吃鹹酥雞、炸蘿蔔糕也不會胖，超讚！」

如今回頭看過去的自己，小薰語帶鼓勵地說：「我會想對她說堅持下去，不要放棄！因為減肥是每個女生都想做的事，其實減肥一點都不難，只要找對方法就能維持好體態！」

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